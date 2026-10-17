Штраф за порушення правил військового обліку на підприємстві може сягати 59 500 гривень.

Штраф загрожує роботодавцям, які не виконують вимоги законодавства щодо ведення військового обліку працівників або допускають помилки в документах.

Про це повідомляє Міністерство оборони України.

Коли підприємство можуть перевірити

Контролювати дотримання правил військового обліку можуть представники ТЦК та СП, податкової служби й Держпраці. Перевірки бувають плановими та позаплановими.

Про плановий захід підприємство мають попередити за 10 днів. Позапланова перевірка може відбутися без попередження. Особливу увагу приділяють компаніям, які бронюють працівників або мають співробітників, що отримали мобілізаційні розпорядження.

Який штраф загрожує роботодавцям

За порушення законодавства про оборону та мобілізаційну підготовку стаття 210-1 Кодексу України про адміністративні правопорушення передбачає для посадових осіб і відповідних організацій штраф від 34 000 до 59 500 гривень в особливий період.

Якщо кілька порушень виявили під час однієї перевірки, їх можуть розглядати в межах однієї справи. В інших випадках відповідальність може наставати за кожне окреме порушення.

За повну відсутність військового обліку відповідальність може нести керівник. Якщо йдеться про неналежне ведення документації, її можуть покласти на призначену відповідальну особу.

Кого потрібно вносити до військового обліку

Вести облік військовозобов’язаних повинні юридичні особи незалежно від форми власності. Виняток щодо ведення такого обліку стосується фізичних осіб-підприємців.

Роботодавці мають збирати відповідні дані про чоловіків віком від 18 до 60 років, а для вищого офіцерського складу — до 65 років. Також обліку підлягають жінки з медичною або фармацевтичною освітою.

Правила поширюються не лише на штатних працівників, а й на сумісників. Якщо трудовий договір призупинено, працівника все одно потрібно залишати у відповідних облікових списках.

Водночас до такого обліку не включають підрядників, які працюють за цивільно-правовими договорами, фізичних осіб-підприємців та людей, яких остаточно виключили з військового обліку.

Скільки фахівців потрібно для ведення обліку

Кількість відповідальних працівників залежить від чисельності військовозобов’язаних у компанії. Якщо їх менше ніж 500, ці обов’язки можна доручити кадровику або іншому співробітнику з відповідною доплатою.

Коли кількість перевищує 500 осіб, підприємство має передбачити окрему штатну посаду інспектора з військового обліку. Для більших колективів кількість таких фахівців збільшується відповідно до встановлених нормативів.

Щоб уникнути порушень, роботодавцям варто перевірити кадрові списки, накази про призначення відповідальних осіб, документи з військового обліку та своєчасність передавання інформації до ТЦК та СП.