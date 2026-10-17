Штраф за нарушение правил военного учета на предприятии может достигать 59500 гривен.

Штраф грозит работодателям, не выполняющим требования законодательства о ведении военного учета работников или допускающих ошибки в документах.

Об этом сообщает Министерство обороны Украины.

Когда предприятие может проверить

Контролировать соблюдение правил военного учета могут представители ТЦК и СП, налоговой службы и Гоструда. Проверки бывают плановые и внеплановые.

О плановом мероприятии предприятие должно предупредить за 10 дней. Внеплановая проверка может состояться без уведомления. Особое внимание уделяется компаниям, бронирующим работников или имеющим сотрудников, получивших мобилизационные распоряжения.

Какой штраф грозит работодателям

За нарушение законодательства об обороне и мобилизационной подготовке статья 210-1 Кодекса Украины об административных правонарушениях предусматривает для должностных лиц и соответствующих организаций штраф от 34000 до 59500 гривен в особый период.

Если несколько нарушений выявили во время одной проверки, они могут рассматриваться в рамках одного дела. В других случаях ответственность может наступать за каждое нарушение.

За полное отсутствие военного учета ответственность может нести управляющий. Если речь идет о ненадлежащем ведении документации, она может быть возложена на назначенное ответственное лицо.

Кого нужно вносить в военный учет

Вести учет военнообязанных обязаны юридические лица независимо от формы принадлежности. Исключение в ведении такого учета касается физических лиц-предпринимателей.

Работодатели должны собирать соответствующие данные о мужчинах от 18 до 60 лет, а для высшего офицерского состава — до 65 лет. Также подлежат учету женщины с медицинским или фармацевтическим образованием.

Правила распространяются не только на штатных работников, но и на совместителей. Если трудовой договор приостановлен, работника все равно следует оставлять в соответствующих учетных списках.

В то же время в такой учет не включают подрядчиков, работающих по гражданско-правовым договорам, физических лиц-предпринимателей и людей, которых окончательно исключили из военного учета.

Сколько специалистов нужно для ведения учета

Количество ответственных работников зависит от численности военнообязанных в компании. Если их меньше 500, эти обязанности можно поручить кадровику или другому сотруднику с соответствующей доплатой.

Когда количество превышает 500 человек, предприятие должно предусмотреть отдельный штатный пост инспектора по военному учету. Для больших коллективов количество таких специалистов увеличивается в соответствии с установленными нормативами.

Чтобы избежать нарушений, работодателям следует проверить кадровые списки, приказы о назначении ответственных лиц, документы по военному учету и своевременность передачи информации в ТЦК и СП.