Мобілізація в Україні триває, і відстрочку від призову можуть отримати не всі студенти — право на неї залежить від форми навчання, рівня освіти та того, чи здобуває людина відповідний рівень уперше.

Відстрочку від мобілізації студентам тепер оформлюють через застосунок «Резерв+», і діє вона не рік, а навчальний семестр — максимум шість місяців із автоматичним продовженням, поки людина навчається.

Як повідомляє ТСН, студенти профтехів, коледжів та університетів можуть отримати відстрочку онлайн. Однак право на неї мають не всі, хто має студентський квиток: головна умова — людина вперше здобуває наступний рівень освіти, наприклад після бакалаврату навчається в магістратурі.

Щоб відстрочка відобразилася в «Резерв+», дані про навчання мають бути правильно внесені до ЄДЕБО та синхронізовані з реєстром «Оберіг». Як пояснила юристка Марина Бекало в коментарі УНІАН, практики підтверджувати навчання довідками, які подавали до 1 жовтня щороку, вже немає — вона стосувалася призовників на строкову службу, яку скасували.

«Відстрочка надається на навчальний семестр, але не більше ніж на шість місяців з автоматичним продовженням, якщо підстави не втрачені», — зазначила правознавиця. Після першого оформлення подальша верифікація та продовження відбуваються автоматично завдяки обміну даними між ЄДЕБО та ЄДРПВР.

Мобілізація в Україні зобов'язує всіх чоловіків перебувати на військовому обліку та мати актуальний військово-обліковий документ. При цьому примушувати студента-призовника до 25 років проходити ВЛК без його добровільної згоди на мобілізацію закон підстав не дає.

Окремо закон захищає тих, хто йде в науку: аспіранти, докторанти та зараховані на резидентуру теж звільняються від призову. Для них діють два правила — перша освіта такого рівня і виключно денна або дуальна форма. Якщо після захисту кандидатської вступити до докторантури на заочне, підстав для відстрочки немає.

Що робити, якщо студенту прийшла повістка

Іноді повістку отримує й студент денної форми. Причиною може бути помилка в реєстрі або те, що людина не повідомила військкомат про зміну статусу. У такому разі треба зібрати довідку з місця навчання за встановленою формою, копію наказу про зарахування, паспорт і військовий квиток та з'явитися до ТЦК і СП.

Раніше Politeka повідомляла, як у «Резерв+» виправити місце роботи заброньованим працівникам.

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