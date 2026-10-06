Мобилизация в Украине продолжается, и отсрочку от призыва могут получить не все студенты — право на нее зависит от формы обучения, уровня образования и от того, получает ли человек соответствующий уровень впервые.

Отсрочку от мобилизации студентам теперь оформляют через приложение «Резерв+», и действует она не год, а учебный семестр — максимум шесть месяцев с автоматическим продлением, пока человек учится.

Как сообщает ТСН, студенты профтехучилищ, колледжей и университетов могут получить отсрочку онлайн. Однако право на нее есть не у всех, у кого есть студенческий билет: главное условие — человек впервые получает следующий уровень образования, например после бакалавриата учится в магистратуре.

Чтобы отсрочка появилась в «Резерв+», данные об обучении должны быть корректно внесены в ЕГЭБО и синхронизированы с реестром «Оберег». Как объяснила юрист Марина Бекало в комментарии УНИАН, практики подтверждать обучение справками, которые подавали до 1 октября ежегодно, больше нет — она касалась призывников на срочную службу, которую отменили.

«Отсрочка предоставляется на учебный семестр, но не более чем на шесть месяцев с автоматическим продлением, если основания не утрачены», — отметила правовед. После первого оформления дальнейшая верификация и продление происходят автоматически благодаря обмену данными между ЕГЭБО и ЕДРПВР.

Мобилизация в Украине обязывает всех мужчин состоять на воинском учете и иметь актуальный военно-учетный документ. При этом заставлять студента-призывника до 25 лет проходить ВВК без его добровольного согласия на мобилизацию закон оснований не дает.

Отдельно закон защищает тех, кто идет в науку: аспиранты, докторанты и зачисленные в резидентуру тоже освобождаются от призыва. Для них действуют два правила — первое образование такого уровня и только очная или дуальная форма. Если после защиты кандидатской поступить в докторантуру на заочное, оснований для отсрочки нет.

Что делать, если студенту пришла повестка

Иногда повестку получает и студент очной формы. Причиной может быть ошибка в реестре или то, что человек не сообщил военкомату об изменении статуса. В таком случае нужно собрать справку с места учебы по установленной форме, копию приказа о зачислении, паспорт и военный билет и явиться в ТЦК и СП.

Ранее Politeka сообщала, как в «Резерв+» исправить место работы забронированным работникам.

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