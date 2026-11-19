Штрафы для водителей в Украине могут пополниться новым пунктом - депутаты предлагают отдельно наказывать тех, кто без законного права крепит на автомобиль знак «Человек с инвалидностью».
Как сообщает Судебно-юридическая газета, соответствующие законодательные изменения уже поддержало Министерство по делам ветеранов. Речь об усилении ответственности за незаконную парковку на местах, предназначенных для людей с инвалидностью.
Знак «Человек с инвалидностью» - это желтый квадрат с изображением человека в инвалидном кресле. По правилам дорожного движения размещать его на авто имеют право только водители с инвалидностью или те, кто перевозит такого человека либо ребенка с инвалидностью. Табличка позволяет бесплатно парковаться на специально отведенных местах.
Но знак нередко крепят и те, кто не имеет к этой категории никакого отношения. Делают это, чтобы бесплатно оставлять машину в удобном месте - в центре города или возле самого входа. В результате законные владельцы знака не могут найти свободное место на парковке.
Сейчас за незаконную остановку или стоянку на местах для людей с инвалидностью предусмотрен штраф от 1020 до 1700 гривен. Однако сам факт использования знака без права отдельной нормой четко не определен, поэтому авторы законопроекта и предлагают выделить такое наказание.
Кто имеет право на знак
Опознавательный знак «Человек с инвалидностью» могут устанавливать только водители, имеющие соответствующий статус, или те, кто регулярно перевозит человека с инвалидностью. Во время проверки полиция может попросить подтвердить это право документом.
Что делать водителю
- Имейте при себе удостоверение или справку, подтверждающую инвалидность, если пользуетесь знаком законно.
- Не крепите табличку на авто, если не имеете на нее права, - после принятия закона это будет наказываться отдельным штрафом.
- Если постановление выписали безосновательно, его можно обжаловать в суде в течение десяти дней.
Конкретные суммы, которые предлагают авторы изменений, еще должны быть утверждены окончательной редакцией закона. Если документ примут, штрафы за неправомерное использование знака станут отдельным и понятным наказанием для нарушителей.
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