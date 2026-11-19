В Украине хотят ввести отдельные штрафы для тех, кто без законных оснований крепит на авто знак «Человек с инвалидностью». Законодательные изменения поддержало Министерство по делам ветеранов.

Штрафы для водителей в Украине могут пополниться новым пунктом - депутаты предлагают отдельно наказывать тех, кто без законного права крепит на автомобиль знак «Человек с инвалидностью».

Как сообщает Судебно-юридическая газета, соответствующие законодательные изменения уже поддержало Министерство по делам ветеранов. Речь об усилении ответственности за незаконную парковку на местах, предназначенных для людей с инвалидностью.

Знак «Человек с инвалидностью» - это желтый квадрат с изображением человека в инвалидном кресле. По правилам дорожного движения размещать его на авто имеют право только водители с инвалидностью или те, кто перевозит такого человека либо ребенка с инвалидностью. Табличка позволяет бесплатно парковаться на специально отведенных местах.

Но знак нередко крепят и те, кто не имеет к этой категории никакого отношения. Делают это, чтобы бесплатно оставлять машину в удобном месте - в центре города или возле самого входа. В результате законные владельцы знака не могут найти свободное место на парковке.

Сейчас за незаконную остановку или стоянку на местах для людей с инвалидностью предусмотрен штраф от 1020 до 1700 гривен. Однако сам факт использования знака без права отдельной нормой четко не определен, поэтому авторы законопроекта и предлагают выделить такое наказание.

Кто имеет право на знак

Опознавательный знак «Человек с инвалидностью» могут устанавливать только водители, имеющие соответствующий статус, или те, кто регулярно перевозит человека с инвалидностью. Во время проверки полиция может попросить подтвердить это право документом.

Что делать водителю

Имейте при себе удостоверение или справку, подтверждающую инвалидность, если пользуетесь знаком законно.

Не крепите табличку на авто, если не имеете на нее права, - после принятия закона это будет наказываться отдельным штрафом.

Если постановление выписали безосновательно, его можно обжаловать в суде в течение десяти дней.

Конкретные суммы, которые предлагают авторы изменений, еще должны быть утверждены окончательной редакцией закона. Если документ примут, штрафы за неправомерное использование знака станут отдельным и понятным наказанием для нарушителей.

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