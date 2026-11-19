Государственная налоговая служба объяснила, при каких условиях автомобиль считается новым для целей НДС при перепродаже. Один только пробег менее 6000 км этого не гарантирует.

Продажа авто в Украине связана с налоговыми нюансами, и ошибка в определении статуса машины может повлиять на сумму налоговых обязательств. Государственная налоговая служба объяснила, когда автомобиль считают новым для целей НДС и что это меняет при перепродаже.

Ключевое разъяснение: даже машина с пробегом менее 6000 км не всегда считается новой. Сам по себе небольшой пробег и короткий срок эксплуатации еще не определяют ее статус.

Три условия, которые должны выполняться одновременно

Чтобы автомобиль считался новым для целей налогообложения, согласно пункту 189.3 Налогового кодекса Украины должны одновременно выполняться три условия.

первая регистрация автомобиля произошла именно в Украине;

нет предыдущей регистрации в других государствах;

пробег не превышает 6000 км.

Если хотя бы одно из этих условий не соблюдено, транспортное средство не соответствует определению нового. То есть машина, которую ранее регистрировали за границей, новой для НДС не будет, даже если ее пробег минимальный.

От чего зависит база налогообложения

От классификации автомобиля и обстоятельств его приобретения зависит база налогообложения при перепродаже. Если плательщик НДС купил подержанную машину у неплательщика НДС по договору с переходом права собственности, базой может быть положительная разница между ценой продажи и ценой приобретения.

Для комиссионной торговли действует отдельный порядок: там базой налогообложения становится комиссионное вознаграждение. Важно правильно определить и цену продажи, ведь в зависимости от статуса покупателя применяются требования по минимальной среднерыночной или рыночной стоимости либо обычных цен.

Что проверить перед перепродажей

Для автосалонов и дилеров практический вывод прост: до оформления перепродажи стоит собрать документы, которые помогут обоснованно определить базу налогообложения.

Вот что советуют проверить налоговики:

документы о регистрации автомобиля в Украине и за границей;

подтверждение пробега;

статус продавца как плательщика НДС;

вид заключенного договора.

Дата возникновения налоговых обязательств определяется по правилам пункта 187.1 Налогового кодекса.

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