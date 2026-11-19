Наследница не могла оформить долю квартиры почти 16 лет из-за ареста, наложенного ещё в 2009 году за долги умершего. Верховный Суд объяснил, кому подавать иск, чтобы снять ограничение и получить имущество.

Оформление наследства в Украине может растянуться на годы, если на унаследованной недвижимости висит арест из-за долгов умершего. Именно в такую ситуацию попала наследница, которая не могла оформить право на долю квартиры: обременение оставалось в реестре почти 16 лет.

Арест на квартиру наложили ещё в 2009 году из-за долгов умершего владельца. После его смерти обязательства не исчезли, а вместе с наследством перешли к наследникам. Об этом сообщает «Судебно-юридическая газета».

Женщина пыталась зарегистрировать свою долю, но государственный регистратор отказывал, поскольку на недвижимости оставалось обременение. Чтобы снять арест и оформить право собственности, ей пришлось обратиться в суд.

Что решил Верховный Суд

Ключевой вопрос в деле был таким: кому наследник должен подавать иск, если должник, по чьим долгам наложили арест, уже умер. Верховный Суд объяснил, что ответчиком выступает не умершее лицо, а кредитор или орган, в интересах которого зарегистрировано обременение.

Отдельно суд напомнил, что наследники отвечают по долгам умершего лишь в пределах стоимости унаследованного имущества. Если долг окажется больше стоимости квартиры, из собственного кармана доплачивать ничего не придётся.

В этом деле суды в итоге встали на сторону наследницы. Арест, который завис в реестре на 16 лет и уже не имел актуального основания, не должен блокировать оформление наследства.

Как снять арест и оформить наследство

Наследнику, столкнувшемуся с арестом на унаследованном имуществе, стоит действовать так:

Заказать выписку из Государственного реестра вещных прав, чтобы увидеть, какое именно обременение зарегистрировано.

Выяснить, в чьих интересах наложен арест и существует ли до сих пор долг, ставший его основанием.

Если основание отпало или арест устарел, подать в суд иск о снятии ареста с имущества.

После решения суда зарегистрировать право собственности через нотариуса.

Прежде чем принимать наследство, проверьте наличие долгов и обременений на имуществе. Это поможет избежать ситуации, когда квартира годами остаётся замороженной в реестре.

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