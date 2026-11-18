Украинские пенсионеры, которым исполнилось 70 лет, могут получать ежемесячную возрастную надбавку до 570 гривен. Главное условие - пенсия не должна превышать 10 340,35 гривны.

Надбавки к пенсии в Украине в ноябре получат самые старшие. Пенсионный фонд объяснил, что части пенсионеров ежемесячно автоматически добавляют возрастную доплату, которая может достигать 570 гривен, сообщает 24 Канал.

Главное условие начисления - общий размер пенсии получателя не должен превышать 10 340,35 гривны. Если выплата больше этой суммы, возрастная надбавка не назначается.

Сколько доплачивают по возрасту

Размер ежемесячной компенсации зависит от того, сколько лет исполнилось человеку. Чем старше пенсионер, тем большую надбавку начисляет государство:

от 70 до 74 лет - 300 гривен;

от 75 до 79 лет - 456 гривен;

от 80 лет и старше - 570 гривен.

Доплата положена только тем, кто оформил пенсию именно по возрасту. Для других видов выплат, например по инвалидности или по потере кормильца, эта надбавка не предусмотрена.

Никаких заявлений подавать не нужно. Расчеты специалисты выполняют автоматически на основе данных из Государственного реестра застрахованных лиц, поэтому ходить в сервисные центры или стоять в очередях не придется.

Почему первая надбавка может быть меньше

Сумма за первый месяц после дня рождения часто меньше полной, и это не ошибка. Компенсацию выплачивают пропорционально, начиная с конкретной даты рождения. Полную фиксированную сумму сразу получают только те, чей день рождения приходится на первое число месяца.

Как проверить начисление

Проверить, начислена ли возрастная надбавка, можно в личном кабинете на портале электронных услуг Пенсионного фонда. Для этого нужно авторизоваться с помощью квалифицированной электронной подписи или через «Дію».

Отдельно в ПФУ напомнили о помощи по уходу за родственником. Такая выплата сейчас составляет 3 209 гривен и не является фиксированной для всех - ее размер определяют индивидуально для каждой семьи. Чтобы получить эти деньги, нужно подать документы в Пенсионный фонд.

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