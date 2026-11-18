Военные пенсии в 2026 году проиндексировали на 12,1%, однако вопрос о том, что будет с выплатами в следующем году, остается открытым. В ПФУ объяснили, от чего зависит реальная сумма перерасчета и почему индексация не гарантирует одинакового увеличения для всех.

Перерасчет военной пенсии в Украине волнует сотни тысяч военных пенсионеров. В 2026 году выплаты уже проиндексировали на 12,1%, однако повторится ли это в следующем году - зависит от многих факторов, о которых подробно рассказали в Пенсионном фонде.

С 1 марта 2026 года правительство провело индексацию пенсий с коэффициентом 1,121, то есть на 12,1%. Повышение распространилось на военные пенсии за выслугу лет, по инвалидности и в связи с потерей кормильца.

Но даже после такой индексации многие пенсионеры заметили, что реальная сумма увеличения оказалась значительно меньше ожидаемой. Все дело в том, что универсального повышения, одинакового для всех, не существует.

От чего зависит размер военной пенсии

При назначении или пересмотре выплат Пенсионный фонд учитывает целый ряд показателей, которые формируют денежное обеспечение военного. В этот перечень входят должностной оклад, надбавка за воинское или специальное звание, доплаты за выслугу лет, а также ежемесячные премии и дополнительные вознаграждения.

Однако автоматически в расчет попадают далеко не все суммы, которые человек получал во время службы. Каждую составляющую нужно подтверждать документально, иначе инспектор просто не учтет ее, что приводит к существенному занижению ежемесячного дохода.

Как сообщает ПФУ, перерасчет военной пенсии зависит не от одного фактора: значение имеют основание для перерасчета, денежное обеспечение, документы в пенсионном деле, справка и предыдущие расчеты фонда.

Что будет с индексацией в 2027 году

Точного решения об индексации военных пенсий в 2027 году пока нет. Однако опыт 2026 года показывает: даже если индексацию проведут, реальный прирост для каждого пенсионера будет определяться индивидуально, в зависимости от подтвержденного денежного обеспечения и записей в пенсионном деле.

Именно поэтому после мартовской индексации 2026 года может оставаться потребность отдельно проверить правильность ранее проведенных расчетов и наличие других оснований для перерасчета.

Как проверить, правильно ли начислили пенсию

Чтобы не потерять положенные деньги, военному пенсионеру стоит проверить справку о денежном обеспечении и убедиться, что все составляющие - оклад, надбавка за звание, доплата за выслугу и премии - учтены правильно. Если каких-то сумм не хватает, их следует подтвердить документально и обратиться в Пенсионный фонд с заявлением о перерасчете.

Отдельно стоит обратить внимание на правильность предыдущих расчетов фонда, ведь именно они формируют базу, от которой впоследствии будут считать любые будущие повышения.

Ранее Politeka сообщала, доплата к пенсии военным вырастет до 1439 гривен.

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