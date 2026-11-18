Прогноз погоды на неделю в Днепропетровской области с 19 по 25 ноября показывает стремительное снижение температуры: если в начале недели воздух прогреется до +11°, то уже во вторник, 24 ноября, столбики термометров опустятся до -1°. Большинство дней недели синоптики прогнозируют осадки.

Предыдущем недельном прогнозе для региона синоптики уже предупреждали о дождях, а новая неделя в Днепропетровской области принесет еще и ощутимое похолодание. По данным Укргидрометцентра, с 19 по 25 ноября температура упадет с +11° до -1°, а осадки вернутся в большинство дней недели.

По прогнозу синоптиков Украинского гидрометцентра, днем температура будет колебаться от -1° до +11°, а ночью - от -2° до +9°.

В четверг, 19 ноября, в Днепропетровской области будет облачно, днем воздух прогреется до +10°, а ночью похолодает до +9°. Синоптики прогнозируют возможные осадки.

В пятницу, 20 ноября, ожидается пик тепла недели - днем +11°, ночью +6°, облачно. Возможные осадки сохранятся.

В субботу, 21 ноября, облачность уменьшится, небо прояснится. Днем +10°, ночью +7°, осадков не прогнозируется.

В воскресенье, 22 ноября, облачность станет переменной, а температура заметно снизится: днем +6°, ночью +5°. Синоптики предупреждают о возможных осадках.

В понедельник, 23 ноября, днем столбики термометров еще продержатся на отметке +6°, однако ночью ожидается мороз -1°. Облачно с прояснениями, возможны осадки.

Во вторник, 24 ноября, температура опустится до минимума недели: днем и ночью -1°. Синоптики прогнозируют возможные осадки.

В среду, 25 ноября, днем немного потеплеет - до 0°, а ночью похолодает до -2°. Осадки также возможны.

Таким образом, самым теплым днем недели станет пятница, 20 ноября, с температурой +11°, а самым холодным - вторник, 24 ноября, когда днем ожидается -1°. Перепад температур за неделю достигнет 12°. Осадки синоптики прогнозируют шесть дней из семи - в четверг, пятницу, воскресенье, понедельник, вторник и среду, и лишь суббота обещает быть без осадков.

Из-за резкого похолодания с +11° до -1° жителям области стоит одеваться теплее, особенно это касается людей пожилого возраста и детей. В дни с возможными осадками - четверг, пятница, воскресенье, понедельник, вторник и среда - стоит взять зонт и быть осторожными за рулем из-за скользкой дороги.

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