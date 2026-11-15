Прогноз погоди на тиждень у Дніпропетровській області з 16 по 22 листопада обіцяє мінливу погоду: вдень стовпчики термометрів сягнуть +13°, а опади проходитимуть чотири дні поспіль.

Попередній тиждень область накривали затяжні дощі, і за прогнозом синоптиків новий тиждень, з 16 по 22 листопада, також принесе мінливу погоду з частими опадами.

За прогнозом синоптиків Українського гідрометцентру, денні температури впродовж тижня коливатимуться від +4° до +13°, а нічні — від 0° до +9°.

У понеділок, 16 листопада, у Дніпропетровській області буде малохмарно і без опадів: вдень повітря прогріється до +7°, а вночі термометри покажуть 0°.

У вівторок, 17 листопада, небо вкриють хмари з проясненнями, синоптики прогнозують можливі опади; вдень температура втримається на позначці +7°, вночі — близько 0°.

У середу, 18 листопада, хмарно з проясненнями та можливими опадами; стовпчики термометрів вдень підіймуться до +12°, а вночі — до +6°.

У четвер, 19 листопада, очікується найтепліший день тижня: вдень +13°, вночі +9°, хмарно з проясненнями, можливі опади.

У п'ятницю, 20 листопада, погода трохи похолодає: вдень +9°, вночі +5°, хмарно з проясненнями, синоптики прогнозують опади.

У суботу, 21 листопада, хмарність стане мінливою, опадів не передбачається: вдень +12°, вночі +5°.

У неділю, 22 листопада, стовпчики термометрів опустяться до найнижчої позначки тижня: вдень лише +4°, вночі +4°, хмарно з проясненнями, без опадів.

Отже, найтеплішим днем тижня стане четвер, 19 листопада, коли повітря прогріється до +13°, а найпрохолоднішим — неділя, 22 листопада, з максимумом лише +4°. Перепад температур за тиждень сягне 9°. Опади синоптики прогнозують чотири дні — у вівторок, середу, четвер та п'ятницю.

У дні з можливими опадами — у вівторок, середу, четвер та п'ятницю — варто брати з собою парасольку та бути обережними за кермом через слизьку дорогу. Через відчутний перепад температур мешканцям області, особливо людям похилого віку, слід вдягатися тепліше, щоб уникнути переохолодження.

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