Українці зі статусом ВПО чи за кордоном можуть списати борги через процедуру банкрутства фізосіб. Юристи пояснили, які суми підлягають списанню, а які доведеться платити.

Списання боргів в Україні доступне через процедуру банкрутства фізосіб, і скористатися нею можуть навіть ті, хто має статус внутрішньо переміщеної особи або тимчасово перебуває за кордоном. Юристи пояснили, як працює цей механізм і які наслідки він має.

Як нагадує «Судово-юридична газета», за Кодексом України з процедур банкрутства фізична особа може звернутися до господарського суду, якщо прострочені борги перевищують 30 мінімальних заробітних плат. При мінімалці 8 000 гривень це 240 000 гривень. Йдеться про кредити, мікропозики, борги за комуналку та інші зобов'язання перед банками й колекторами.

Статус ВПО чи проживання за кордоном не є перешкодою для відкриття провадження. Заяву можна подати через представника за довіреністю, тож особисто приїжджати в Україну не обов'язково. Справу розглядає господарський суд за зареєстрованим місцем проживання боржника.

У процедурі є два шляхи. Перший - реструктуризація боргів, коли суд затверджує план виплат максимум на 5 років. Для іпотеки, забезпеченої єдиним житлом боржника, строк можуть продовжити до 10 років. Другий - визнання банкрутом, коли за відсутності майна й доходу суд списує ту частину боргів, яку неможливо погасити.

Але списують не все. Звільнення від боргів не стосується аліментів, відшкодування шкоди, завданої життю чи здоров'ю, а також зобов'язань, що виникли вже після початку процедури. Ці суми доведеться сплачувати навіть після завершення банкрутства.

Поки суд не відкрив провадження, кредитори можуть стягувати борг через виконавчу службу: арештовувати рахунки, частину зарплати, майно. Після відкриття процедури діє мораторій - стягнення зупиняється, а нараховані штрафи й пеня заморожуються.

Після завершення банкрутства людину вносять до Єдиного реєстру боржників. Протягом 5 років вона не може знову подати заяву про неплатоспроможність, а оформлюючи новий кредит, зобов'язана повідомити про попереднє банкрутство.

Як оформити списання боргів

Спершу зберіть документи: паспорт, ідентифікаційний код, довідку про доходи, перелік кредиторів із сумами боргів, документи на майно. Заява подається до господарського суду за місцем реєстрації.

Якщо ви за кордоном, заяву підписує представник за нотаріально посвідченою довіреністю. До заяви додають проєкт плану реструктуризації боргів або прохання визнати банкрутом, якщо платити немає чим. Судові витрати покладаються на боржника.

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