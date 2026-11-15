Рада ЄС ускладнила правила тимчасового захисту для нових заявників, але в низці країн військово-обліковий документ при оформленні статусу досі не вимагають.

Заборона на виїзд за кордон в Україні стосується чоловіків призовного віку, тож після зміни європейських правил вони почали шукати країни, де під час оформлення тимчасового захисту не вимагають військово-обліковий документ. У кількох державах такої вимоги досі немає, хоча отримати статус лише за паспортом виходить не всюди.

Згідно з рішенням Ради ЄС, ухваленим у липні 2026 року й оприлюдненим на початку серпня, нові заявники тепер зобов'язані документально підтверджувати легальність виїзду з України або наявність законних підстав для звільнення від військових обов'язків. Для українців, які вже перебувають під захистом ЄС і продовжили його до 4 березня 2028 року, ці вимоги не застосовуються.

Де оформлюють захист без військового документа

В Аргентині гуманітарний дозвіл на проживання для українців навесні 2022 року видавали одразу на три роки. Тепер, за даними міграційної служби, його зазвичай дають на рік із правом продовження. Українського військово-облікового документа в переліку немає, але дозвіл не надають автоматично лише за паспортом.

На Велику Британію європейські нововведення не поширюються. Основний канал - програма Homes for Ukraine: заявник має перебувати за межами країни та мати спонсора, який забезпечить житлом щонайменше на пів року. Дозвіл видають строком до 18 місяців, а подання документів безкоштовне. Home Office насамперед вимагає підтвердити особу та українське громадянство, найкраще закордонним паспортом.

У Канаді програма CUAET закрилася влітку 2023 року, а анкети на постійне проживання для осіб із родичами в країні не приймають з осені 2024 року. Тим, хто планує переїзд, доступні звичайні міграційні шляхи, і в стандартних вимогах канадського міністерства імміграції пункту про військово-облікові документи немає.

У Туреччині громадяни України з дійсними документами можуть перебувати без візи до 90 днів. Спрощеного тимчасового захисту там не дають - українці проходять загальний процес міжнародного захисту. UNHCR радить мати ID-картку, паспорт або інший проїзний документ, а окремої вимоги надати військово-обліковий документ немає.

У Північній Македонії європейські правила теж не діють. Тимчасовий захист там запровадили після 2022 року, хоча ним скористалися небагато людей. Переміщеним українцям також пропонували гуманітарне проживання з меншим обсягом прав. У відкритих інструкціях вимоги щодо військово-облікового документа немає, але статус варто уточнювати на місці.

У Сербії офіційний тимчасовий захист запровадили ще навесні 2022 року, і уряд неодноразово його продовжував. Перед поїздкою варто уточнити в Комісаріаті у справах біженців, чи приймають нові анкети та чи поширюються пільги на тих, хто прибув після 18 березня 2025 року.

Що зі Сполученими Штатами

Під «захистом для українців» у США ховаються різні статуси. Програма Uniting for Ukraine (U4U), яка давала змогу приїжджати за гуманітарним паролем, наприкінці січня 2025 року призупинила прийом спонсорських форм. Статус TPS для громадян України діє до 19 жовтня 2026 року, але він розрахований на тих, хто вже перебуває в країні, і не дає автоматичного права на зелену карту.

Додаткові труднощі створюють соцдопомога, яка залежить від статусу та дати в'їзду, і медицина: єдиної загальнонаціональної безплатної системи для мігрантів немає, а Medicaid залежить від доходу, статусу та правил штату. Правила швидко змінюються, тож інструкції, актуальні кілька місяців тому, можуть втратити силу.

Які документи готувати перед поїздкою

У більшості перелічених країн основне, що просять підтвердити, - це особу та українське громадянство. Найчастіше для цього достатньо закордонного паспорта, а в Туреччині згодиться ще й ID-картка або інший проїзний документ.

Перед переїздом радимо перевіряти актуальні вимоги на офіційному сайті міграційної служби конкретної країни або безпосередньо в її посольстві, адже правила змінюються швидко. Якщо плануєте скористатися саме програмою Homes for Ukraine у Британії, заздалегідь знайдіть спонсора, який погодиться забезпечити житло щонайменше на шість місяців.

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