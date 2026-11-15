Безпека дітей в Україні вимагає від батьків постійної уваги, особливо коли мова йде про незнайомців на вулиці. ДСНС України радить заздалегідь пояснювати дітям, як поводитися з незнайомцями, кому можна довіряти та куди йти, якщо виникла небезпека.

Незнайома людина каже дитині: «Мене прислала твоя мама». Називає її ім'я, пропонує провести додому або просить допомогти знайти собаку. Дитина має знати відповідь ще до того, як опиниться в такій ситуації: не йти нікуди без дозволу батьків, тримати дистанцію та звертатися по допомогу, якщо дорослий наполягає.

Особливо корисно не обмежуватися словами «будь обережним», а розібрати з дитиною конкретні ситуації. Ось п'ять правил, які можна потренувати вдома.

Правило купальника: твоє тіло належить тобі

Частини тіла, які закриває спідня білизна або купальник, є приватними. Ніхто не повинен просити дитину показати їх, торкатися без належної причини або вимагати, щоб вона торкалася таких частин тіла іншої людини.

Це правило стосується не тільки незнайомців. Дитина має право відмовитися від обіймів, поцілунків та інших дотиків, які їй неприємні, навіть якщо йдеться про родича чи добре знайому людину. Британська організація захисту дітей NSPCC у програмі Talk PANTS рекомендує навчити дітей простих фраз: «Це моє тіло», «Ні, мені це неприємно», «Я розповім про це мамі або татові».

Поясніть також різницю між приємним сюрпризом і таємницею, яка лякає. Якщо хтось просить приховувати неприємні дотики чи погрожує покаранням за розповідь - про це можна й потрібно сказати дорослому, якому дитина довіряє.

Три кроки назад: не наближатися до чужої машини

Дорослий зупиняє автомобіль біля тротуару й запитує: «Можеш показати дорогу?» Або показує іграшку, цукерку чи фотографію цуценяти. Дитині не потрібно підходити ближче, щоб відповісти ввічливо. Можна відійти на кілька кроків, сказати «Ні» та продовжити рух у безпечному напрямку.

Правило трьох кроків - простий спосіб запам'ятати, що з незнайомою людиною краще зберігати дистанцію. Поясніть дитині: не підходити до вікна чужого автомобіля, не сідати в машину без попередньої домовленості з батьками, не йти шукати тварину чи показувати дорогу на прохання незнайомця. Дитина не зобов'язана пояснювати відмову. Достатньо сказати: «Ні, я не можу. Запитайте дорослих».

Голосно сказати: «Я не знаю цю людину!»

Якщо хтось намагається схопити дитину за руку, силоміць повести її чи посадити в автомобіль, головне завдання - привернути увагу інших людей і вирватися в безпечне місце. Поліція рекомендує дітям у небезпечній ситуації голосно кликати на допомогу.

Корисно заздалегідь потренувати конкретні фрази: «Допоможіть! Я не знаю цю людину!», «Відпустіть мене!», «Викличте поліцію!». Якщо поряд є магазин, аптека, охоронець або поліцейський, дитина може звернутися туди й прямо сказати, що їй загрожує небезпека. Відпрацьовуйте ці слова без залякування - можна зробити це у формі короткої гри вдома.

Таємне слово родини

Людина, яка знає ім'я дитини та її батьків, не обов'язково має право забирати її зі школи чи з майданчика. Для додаткового захисту родина може домовитися про кодове слово. Його знатимуть батьки, дитина та за потреби конкретний дорослий, якому справді доручили її забрати.

Наприклад, якщо незнайомець каже: «Мама затримується, тому я відвезу тебе додому», дитина може запитати пароль. Якщо відповіді немає або людина починає поспішати й наполягати, слід звернутися до вчителя, охоронця чи іншого відповідального дорослого. Пароль не повинен бути іменем дитини, датою народження чи назвою домашньої тварини, які легко дізнатися.

Знайомий маршрут і місце зустрічі

Перед тим як дозволити дитині самостійно ходити до школи, гуртка чи друзів, разом пройдіть цей шлях. Покажіть, де можна звернутися по допомогу, які місця краще оминати та де знаходяться найближчі укриття. Домовтеся, що про зміну маршруту дитина спочатку повідомляє батьків.

Окремий план потрібен на випадок повітряної тривоги. ЮНІСЕФ спільно з ДСНС та Міністерством освіти рекомендують батькам заздалегідь обговорювати з дітьми порядок евакуації та дії в укритті.

Як навчити дитину правил безпеки без страху

Замість довгої лекції спробуйте кілька коротких домашніх вправ. Нехай дитина сама скаже, що робитиме у трьох ситуаціях:

«Допоможи знайти собаку» - незнайома людина кличе за гаражі або до автомобіля. Дитина відмовляється, відходить і повідомляє дорослим.

«Мама попросила тебе забрати» - до школи приходить людина, про яку дитину не попереджали. Вона залишається з учителем, доки інформацію не підтвердять батьки.

«Я загубився» - дитина не бачить батьків у магазині. Вона звертається до працівника магазину чи охорони та просить допомогти зателефонувати рідним.

Дитина також має знати, що може розповісти батькам про будь-яку підозрілу або неприємну ситуацію без страху покарання, навіть якщо спочатку зробила щось необережно. Поясніть дитині так: дорослий не має просити допомоги у дитини, для цього є інші дорослі.

Що робити батькам, якщо дитина зникла

Якщо дитина не повернулася у домовлений час, не відповідає на дзвінки, а її місцеперебування невідоме, зателефонуйте друзям, учителям чи іншим людям, із якими вона могла перебувати. Якщо є підстави хвилюватися, негайно телефонуйте 102 або 112. Чекати добу чи кілька днів не потрібно - поліція повинна невідкладно прийняти заяву про зникнення дитини.

Для правоохоронців підготуйте свіжу фотографію, опис одягу, особливі прикмети, час і місце останнього контакту, а також інформацію про можливий маршрут дитини.