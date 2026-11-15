Суд зобов'язав звільнити мобілізованого, який прийшов у ТЦК оформлювати відстрочку, а натомість отримав повістку на відправку і опинився у війську.

Відстрочку від мобілізації ТЦК не може скасувати без аргументів - це вкотре підтвердив суд, який зобов'язав звільнити чоловіка. Він прийшов оформлювати відстрочку, а натомість опинився у війську.

Історію описала Судово-юридична газета. Чоловік подав заяву на відстрочку, бо постійно доглядає батька з інвалідністю II групи. Така підстава прямо передбачена законом і дає право не йти до війська.

Проте замість письмового рішення про відстрочку в ТЦК йому вручили повістку на відправку. Заяву по суті так і не розглянули, а чоловіка відправили до військової частини.

Чому така мобілізація незаконна

Догляд за батьком з інвалідністю I чи II групи - одна з підстав для відстрочки, які закріплені в законі про мобілізаційну підготовку та мобілізацію. ТЦК зобов'язаний розглянути заяву і винести рішення: надати відстрочку або мотивовано відмовити.

Якщо заяву проігнорували, а людину відправили до частини, це порушення процедури. Суд у такому разі може визнати мобілізацію незаконною і зобов'язати звільнити військовозобов'язаного, що й сталося в цій справі.

Що робити, якщо вас мобілізували попри право на відстрочку

Зафіксуйте сам факт подання заяви. Подавайте її письмово, з відміткою про реєстрацію, або надсилайте рекомендованим листом. До заяви додайте довідку МСЕК про інвалідність батька та документи, які підтверджують, що догляд здійснюєте саме ви.

Якщо попри це вас уже відправили до військової частини, звертайтеся до адміністративного суду з позовом про визнання дій ТЦК протиправними. Саме рішення суду стало підставою для виключення чоловіка зі списків частини в описаній справі.

Додатково можна звернутися на гарячу лінію Міноборони. Але головний інструмент захисту тут саме суд, оскільки лише він може зобов'язати ТЦК виконати вимоги закону.

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