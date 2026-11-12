Верховний Суд нагадав правила автоматичного продовження відстрочки від мобілізації. Право не зникає, якщо підстави для нього не змінилися, навіть коли дата в документах формально минула.

Правила відстрочки від мобілізації знову в центрі уваги - Верховний Суд нагадав, що відстрочка продовжується автоматично, поки діють воєнний стан і загальна мобілізація, а підстави для неї не змінилися.

Уся країна живе в умовах загальної мобілізації та воєнного стану. Обидва режими неодноразово продовжувалися указами Президента України. Для громадян, які мають законне право на відстрочку, це означає головне: право не зникає лише тому, що в документах закінчилася якась дата.

Про це йдеться в матеріалі Судово-юридичної газети. Там звернули увагу, що схема "затримати й мобілізувати за день" дала збій: Верховний Суд нагадав правила автоматичного продовження відстрочки.

Кому належить відстрочка

Право на відстрочку від призову під час мобілізації мають чітко визначені категорії. Їх перелік закріплений у статті 23 Закону "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію".

Серед них, зокрема, батьки трьох і більше неповнолітніх дітей, ті, хто самостійно виховує дитину, люди з інвалідністю, а також особи, які доглядають за рідними, що потребують постійного догляду. Окремо відстрочку мають студенти й аспіранти певних форм навчання, працівники критично важливих підприємств із бронюванням та ті, кого військово-лікарська комісія визнала тимчасово непридатними.

Що нагадав Верховний Суд

Ключове правило таке: якщо підстави для відстрочки не змінилися, вона продовжується автоматично. Людині не потрібно щоразу йти до ТЦК і заново підтверджувати своє право, коли термін у довідці чи військово-обліковому документі формально минув.

Саме на цьому намагалися зіграти в описаній ситуації. Чоловіка, у якого за документами "закінчився" термін відстрочки, намагалися затримати й одразу мобілізувати. Суд дав зрозуміти: такий підхід незаконний, якщо підстави для відстрочки нікуди не зникли.

Що робити, якщо вимагають заново підтвердити відстрочку

Якщо ви маєте право на відстрочку, а в ТЦК вимагають пройти процедуру заново, зберіть документи, які підтверджують підставу. Це можуть бути свідоцтва про народження дітей, довідка про інвалідність, документи про навчання або про бронювання.

Стежте, щоб дані в документах були актуальними. Якщо підстава справді не змінилася, посилайтеся на позицію Верховного Суду щодо автоматичного продовження відстрочки. У разі спору рішення ТЦК можна оскаржити в судовому порядку.

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