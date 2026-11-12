Верховный Суд напомнил правила автоматического продления отсрочки от мобилизации. Право не исчезает, если основания для него не изменились, даже когда дата в документах формально прошла.

Правила отсрочки от мобилизации снова в центре внимания - Верховный Суд напомнил, что отсрочка продлевается автоматически, пока действуют военное положение и всеобщая мобилизация, а основания для нее не изменились.

Вся страна живет в условиях всеобщей мобилизации и военного положения. Оба режима неоднократно продлевались указами Президента Украины. Для граждан, имеющих законное право на отсрочку, это означает главное: право не исчезает только потому, что в документах прошла какая-то дата.

Об этом говорится в материале Судебно-юридической газеты. Там обратили внимание, что схема «задержать и мобилизовать за день» дала сбой: Верховный Суд напомнил правила автоматического продления отсрочки.

Кому положена отсрочка

Право на отсрочку от призыва во время мобилизации имеют четко определенные категории. Их перечень закреплен в статье 23 Закона «О мобилизационной подготовке и мобилизации».

Среди них, в частности, родители трех и более несовершеннолетних детей, те, кто самостоятельно воспитывает ребенка, люди с инвалидностью, а также лица, ухаживающие за родными, которые нуждаются в постоянном уходе. Отдельно отсрочку имеют студенты и аспиранты определенных форм обучения, работники критически важных предприятий с бронированием и те, кого военно-врачебная комиссия признала временно непригодными.

Что напомнил Верховный Суд

Ключевое правило такое: если основания для отсрочки не изменились, она продлевается автоматически. Человеку не нужно каждый раз идти в ТЦК и заново подтверждать свое право, когда срок в справке или военно-учетном документе формально прошел.

Именно на этом пытались сыграть в описанной ситуации. Мужчину, у которого по документам «истек» срок отсрочки, пытались задержать и сразу мобилизовать. Суд дал понять: такой подход незаконен, если основания для отсрочки никуда не исчезли.

Что делать, если требуют заново подтвердить отсрочку

Если вы имеете право на отсрочку, а в ТЦК требуют пройти процедуру заново, соберите документы, подтверждающие основание. Это могут быть свидетельства о рождении детей, справка об инвалидности, документы об обучении или о бронировании.

Следите, чтобы данные в документах были актуальными. Если основание действительно не изменилось, ссылайтесь на позицию Верховного Суда об автоматическом продлении отсрочки. В случае спора решение ТЦК можно обжаловать в судебном порядке.

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