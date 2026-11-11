Единый реестр банковских счетов и индивидуальных сейфов не будет содержать данных об остатках средств, движении денег или содержимом сейфов. Государство будет видеть только идентификационные данные владельцев и название банка.

Банковские счета клиентов сведут в один реестр - соответствующий законопроект уже готовят в парламенте. Министр финансов Украины Сергей Марченко объяснил, как будет работать единый реестр банковских счетов и индивидуальных сейфов и какие данные о людях в него попадут.

Главное, что волнует клиентов: в реестре не будет данных об остатках средств, движении денег или содержимом сейфов. То есть государство не увидит, сколько у вас денег на счете, какие операции вы проводили и что лежит в банковской ячейке.

Вместо этого в реестр внесут только идентификационные данные владельцев счетов и информацию о том, в каких банках они открыты. Это предусмотрено законопроектом №14327-д, а держателем базы станет Министерство финансов.

Сначала эту функцию планировали отдать Государственной налоговой службе, однако депутатские фракции согласились определить ответственным именно Минфин. Сам реестр не будет давать правоохранителям доступ к остаткам или банковским операциям.

Зачем реестр правоохранителям

По словам министра, новый инструмент ускорит финансовые расследования. Вместо запросов в десятки банков правоохранители смогут сразу установить, в каких учреждениях подозреваемые имеют счета, и обратиться к ним за необходимой информацией.

В то же время детальную информацию они, как и раньше, смогут получить только непосредственно от банков - в рамках уголовных дел и следственных действий. Для обычного клиента, который не фигурирует ни в одном расследовании, ничего не изменится.

Что это значит для обычного клиента

Фактически ваши деньги и история операций остаются конфиденциальными. Реестр - это скорее «адресная книга» банковской системы, а не база финансовых данных: она показывает только, кто и в каком банке имеет счет, но не сколько там денег.

Почему это еще и про дешевле переводы

Создание реестра - одно из условий присоединения Украины к Единой зоне платежей в евро (SEPA). Сейчас переводы между Украиной и странами Европы проходят дополнительный финансовый мониторинг, а фиксированная плата за отдельные операции может достигать 20 евро.

После присоединения к SEPA граждане и бизнес смогут переводить деньги европейским контрагентам быстрее и дешевле. Марченко оценил потенциальную экономию для Украины в 100-200 млн евро в год.

Впрочем, пока законопроект еще не приняли: в Верховной Раде на этот момент нет достаточного количества голосов. Министр отметил, что Молдова, Черногория и Сербия уже продвинули соответствующие изменения, тогда как в Украине вопрос затягивается.

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