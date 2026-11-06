ПриватБанк запустив у Приват24 функцію, яка дозволяє бачити залишки коштів та переказувати гроші з рахунків інших банків в одному застосунку.

Ліміти на банківські перекази змінюються з 14 листопада, а ПриватБанк тим часом спростив життя клієнтам. У застосунку Приват24 з'явилася функція, яка дозволяє бачити залишки коштів і переказувати гроші з рахунків, відкритих в інших банках.

Якщо раніше, щоб подивитися, скільки грошей лежить на картці іншого банку, доводилося відкривати його окремий застосунок, то тепер усе зібрано в одному місці. Приват24 показує баланс рахунків сторонніх фінустанов і дає можливість одразу ними розпорядитися.

Що саме вміє нова функція

Йдеться про дві основні дії. Перша - перегляд залишків: клієнт бачить, скільки коштів є на рахунку в іншому банку, без переходу між застосунками. Друга - перекази: гроші можна переслати або використати, не виходячи з Приват24.

Функція працює через підключення рахунку іншого банку до застосунку. Після того, як користувач додає такий рахунок, Приват24 отримує можливість показувати його стан і проводити операції за згодою власника.

Як додати рахунок іншого банку

Механіка проста: у застосунку потрібно відкрити розділ рахунків і вибрати опцію додавання рахунку стороннього банку. Далі система запропонує підтвердити підключення через банк, у якому відкритий цей рахунок, - так безпека операцій лишається на рівні обох фінустанов.

Перед кожним переказом застосунок показує комісію за операцію. Її розмір залежить від умов банку, з якого списуються гроші, і від обраного способу переказу, тому суму варто перевіряти просто перед підтвердженням платежу.

Кому це зручно

Найбільше функція стане в пригоді тим, хто користується картками чи рахунками кількох банків одночасно - наприклад, отримує зарплату на картку одного, а щоденні розрахунки веде в іншому. Тепер контролювати всі ці гроші можна з одного екрана.

Окремо варто нагадати, що підключення рахунків інших банків - добровільне: користувач сам вирішує, які рахунки додавати, і будь-якої миті може від'єднати їх від Приват24.

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