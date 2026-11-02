З 14 листопада 2026 року українські банки переходять до другого етапу обмежень на перекази для підприємців. Знижені ліміти торкнуться новостворених і неактивних ФОПів, а також юридичних осіб з ознаками ризикової діяльності.

Тарифи на обслуговування рахунків у банках змінюються - у листопаді клієнтів фінансових установ чекають нові обмеження на перекази. З 14 листопада банки переходять до другого етапу застосування лімітів, передбачених Меморандумом про забезпечення прозорості функціонування ринку платіжних послуг.

Документ, який українські банки підписали ще в серпні, встановлює знижені місячні ліміти на перекази для трьох категорій клієнтів. Для ФОПів першої групи ліміт зменшують до 400 000 гривень на місяць замість 600 000 гривень. Для ФОПів другої та третьої груп - до 1 мільйона гривень замість 3 мільйонів. Для окремих юридичних осіб - до 2 мільйонів гривень замість 5 мільйонів.

Обмеження стосуються не всіх підприємців, а лише тих, хто потрапляє під визначені категорії. Йдеться про новостворених ФОПів, неактивних ФОПів, а також юридичних осіб з ознаками ризикової діяльності або компаній-оболонок. Клієнтів, які активно користуються рахунками і не мають ознак ризику, ці ліміти не зачіпають.

Як зняти або підвищити ліміт

Наявність обмежень не означає автоматичної заборони на проведення фінансових операцій. Якщо підприємцю потрібно переказати більшу суму, він може звернутися до свого банку з проханням підвищити або скасувати ліміт. Для цього доведеться надати документи, які підтверджують походження грошей.

Окремо з 1 листопада змінився тариф на обслуговування неактивних поточних рахунків в Ощадбанку - вартість зросла до 150 гривень на місяць. Йдеться про випадки, коли до рахунку не прив'язана пластикова платіжна картка. Клієнтам радять перевірити, чи немає в них таких рахунків, і закрити їх, щоб не платити щомісяця за обслуговування.

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