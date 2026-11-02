Оновлювати військово-облікові дані щомісяця чи щороку не потрібно - обов'язок виникає, коли змінюються персональні відомості. Розповідаємо, як пройти процедуру через Резерв+, ЦНАП або безпосередньо в ТЦК.

Військовий облік в Україні тепер можна вести без особистого візиту до територіального центру комплектування - дані оновлюються онлайн через застосунок Резерв+ або в найближчому ЦНАП.

Особисте звернення до ТЦК потрібне лише тоді, коли дистанційно виправити інформацію не вдається або виникла проблема з обліком. Як часто треба оновлювати відомості, у яких випадках це обов'язково та як пройти процедуру, розбиралися Факти ICTV.

Як часто потрібно оновлювати дані в ТЦК

Військово-облікові дані не вимагають оновлення за певним графіком - щомісяця чи раз на рік. Обов'язок повідомити про зміни виникає тоді, коли змінюються персональні відомості, що використовуються для військового обліку.

Відповідно до пункту 23 Порядку організації та ведення військового обліку, затвердженого постановою Кабміну №1487, призовники, військовозобов'язані та резервісти повинні повідомити про зміни протягом семи днів.

Оновити інформацію треба, якщо змінилися: адреса проживання; номер телефону або електронна пошта; сімейний стан; стан здоров'я; місце роботи або посада. Тобто якщо жодних змін не було, спеціально подавати заяву для повторного підтвердження відомостей не потрібно - варто лише перевіряти, чи правильно інформація відображається в електронному військово-обліковому документі.

Як оновити дані онлайн через Резерв+

Основний спосіб дистанційного оновлення - застосунок Резерв+. Він працює як електронний кабінет призовника, військовозобов'язаного та резервіста й дає змогу передавати актуальні дані до реєстру Оберіг без відвідування ТЦК.

Для цього потрібно: завантажити Резерв+ з App Store або Google Play, перевіривши, що розробник - Міністерство оборони України; відкрити застосунок і пройти авторизацію через BankID; перевірити інформацію після входу; вказати актуальний номер телефону, адресу проживання та, за бажанням, електронну пошту; підтвердити нові контакти через SMS або посилання в листі.

Після завершення процедури в Резерв+ відображатиметься електронний військово-обліковий документ із даними про облік і датою останнього оновлення. Якщо в реєстрі виявили помилку чи з'явився статус «Потребує уточнення», варто скористатися функцією «Виправити дані онлайн». Якщо система не знаходить інформацію про людину, можна подати запит на внесення відомостей до Оберегу в цьому ж розділі.

Чи можна оновити дані через Дію

Портал Дія дає змогу отримати військово-обліковий документ із відомостями з реєстру призовників, військовозобов'язаних та резервістів, але ця послуга не передбачає самостійного редагування персональних даних. Документ формується автоматично, зазвичай протягом 10 хвилин, і після оновлення відомостей у реєстрі його треба замовити повторно.

Як оновити дані офлайн

Якщо скористатися застосунком неможливо або потрібно виправити інформацію, яку не вдається змінити дистанційно, можна звернутися до ЦНАП або безпосередньо до ТЦК та СП.

Через ЦНАП: зверніться до центру, що надає послугу уточнення військово-облікових даних, повідомте адміністратору, які саме відомості треба змінити, надайте документи, що посвідчують особу та підтверджують зміни, і подайте інформацію для внесення змін до реєстру Оберіг.

У ТЦК та СП варто підготувати: паспорт громадянина України; реєстраційний номер облікової картки платника податків (РНОКПП); військово-обліковий документ (приписне посвідчення, військовий квиток або тимчасове посвідчення); документи, що підтверджують зміни. Наприклад, у разі зміни прізвища знадобиться відповідне свідоцтво, а після переїзду - документ, що підтверджує нову адресу.

Що буде, якщо не оновити дані

Неоновлення військово-облікових даних розцінюється як порушення правил військового обліку за статтею 210 Кодексу України про адміністративні правопорушення. Порушення в особливий період тягне за собою штраф від 1000 до 1500 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян - тобто від 17 000 грн до 25 500 грн.

Штраф накладається протягом 3 місяців з дати виявлення правопорушення, але не більше року з дати його вчинення. Право притягати до адміністративної відповідальності за неоновлення даних надано ТЦК та СП.

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