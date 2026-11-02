Прогноз погоди на тиждень у Київській області з 3 по 9 листопада обіцяє відносно теплі дні, проте ночами регіон накриють заморозки до -1°, а в п’ятницю, 6 листопада, можливі опади.

Прогноз погоди на попередній тиждень для Київської області вже фіксував похолодання, а нові дані синоптиків показують, що регіон і надалі чекають прохолодні ночі. Протягом тижня з 3 по 9 листопада вдень повітря утримається в межах +6…+10°, проте вночі стовпчики термометрів опускатимуться аж до -1°.

За прогнозом синоптиків Українського гідрометцентру, денні температури впродовж тижня коливатимуться від +6° до +10°, а нічні — від -1° до +8°.

У вівторок, 3 листопада, у Київській області очікується найтепліший день тижня — повітря прогріється до +10°, вночі ж температура триматиметься на позначці +8°. Небо буде хмарним із проясненнями, опадів синоптики не прогнозують.

У середу, 4 листопада, стовпчики термометрів опустяться до +7° вдень і +5° вночі. Хмарність залишиться мінливою — хмарно з проясненнями, без опадів.

У четвер, 5 листопада, очікується найпрохолодніший день тижня: удень повітря прогріється лише до +6°, а вночі охолоне до +2°. Небо вкриють хмари з проясненнями, опадів не буде.

У п’ятницю, 6 листопада, температура вдень підніметься до +7°, а вночі триматиметься на позначці +6°. Небо буде малохмарним, однак синоптики прогнозують можливі опади — єдиний день тижня з таким ризиком.

У суботу, 7 листопада, вдень повітря прогріється до +6°, а вночі очікується нічний приморозок — температура опуститься до -1°. Хмарність — малохмарно, без опадів.

У неділю, 8 листопада, стовпчики термометрів вдень підніматимуться до +7°, а вночі опускатимуться до +1°. Небо буде хмарним із проясненнями, опадів не прогнозують.

У понеділок, 9 листопада, завершальний день тижня принесе температуру +6° вдень і +1° вночі. Хмарність — малохмарно, без опадів.

Найтеплішим днем тижня стане вівторок, 3 листопада, з температурою +10°, а найпрохолоднішим удень — четвер, 5 листопада, із позначкою +6°. Перепад денних температур за тиждень складе 4°, однак ночами відчуватиметься значно прохолодніше — від +8° до -1°. Єдиний день з можливими опадами — п’ятниця, 6 листопада.

Через нічні приморозки, які очікуються в суботу, 7 листопада, варто подбати про тепліший одяг, особливо людям похилого віку та тим, хто проводить час на вулиці вечорами й уночі. У п’ятницю, коли можливі опади, краще мати при собі парасольку та бути уважнішими за кермом.

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