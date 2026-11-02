За десять років прожитковий мінімум в Україні зріс більш ніж удвічі - з 1330 до 3209 гривень, і ця сума досі відстає від реальних витрат.

Виплати пенсій та соцдопомоги в Україні напряму прив'язані до прожиткового мінімуму, і саме він визначає мінімальні розміри десятків платежів - від аліментів до штрафів. У 2026 році загальний показник Прожиткового мінімуму встановлено на рівні 3209 гривень на місяць, однак ця сума значно відстає від реальної вартості життя.

Прожитковий мінімум - це оцінка вартості мінімального набору продуктів, непродовольчих товарів і послуг, необхідних для нормального функціонування організму та збереження здоров'я. Його переглядають щороку разом із затвердженням державного бюджету, але зростання, як правило, не встигає за інфляцією.

Як зростав прожитковий мінімум із 2016 року

Динаміка офіційного показника за десять років виглядає так: на 1 січня 2016 року загальний прожитковий мінімум становив 1330 гривень. Уже наступного року його підняли до 1544 гривень, у 2018-му - до 1700 гривень, а в 2019-му - до 1853 гривень.

У 2020 році сума сягнула 2027 гривень, у 2021-му - 2189 гривень, а у 2022-му - 2393 гривень. Після початку повномасштабної війни темпи уповільнилися, проте показник продовжував зростати: у 2023 році він становив 2589 гривень, а з 1 січня 2024 року його підвищили одразу до 2920 гривень.

Весь 2025 рік прожитковий мінімум утримували на рівні 2920 гривень без індексації, і лише в 2026 році його підняли до 3209 гривень. Тобто за десятиліття офіційний показник зріс приблизно у 2,4 раза - з 1330 до 3209 гривень. Саме ці цифри і щорічна індексація в залежності від інфляції визначали, наскільки зростали мінімальні виплати.

Окремі показники для різних груп населення

Окрім загального показника, закон щороку встановлює окремі суми для трьох демографічних груп. Для працездатних осіб прожитковий мінімум традиційно найвищий, для дітей віком від 6 до 18 років - дещо нижчий, а для осіб, які втратили працездатність, та дітей до 6 років - найнижчий.

Саме ці диференційовані цифри застосовуються для розрахунку мінімальної пенсії, допомоги по догляду за дитиною, прожиткового мінімуму для аліментів та низки інших соціальних виплат. Наприклад, мінімальна пенсія за віком прив'язана саме до прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність.

На що впливає розмір прожиткового мінімуму

Показник використовують у сотнях норм законодавства. Від нього залежать: мінімальна пенсія, державна соціальна допомога малозабезпеченим сім'ям, допомога на дітей, аліменти (мінімальний гарантований і рекомендований розмір), судовий збір, штрафи та адміністративні стягнення, а також поріг для отримання безоплатної правової допомоги.

Водночас експерти неодноразово зазначали: офіційний прожитковий мінімум давно не відповідає реальним витратам українців. Фактична вартість мінімального кошика продуктів і послуг, за оцінками Мінсоцполітики, суттєво перевищує закладені в бюджет цифри, тож чимало соціальних виплат опиняється нижче так званої фактичної межі бідності, а розрив між офіційним показником і реальними потребами за останні десять років лише збільшувався - це особливо відчувають пенсіонери та малозабезпечені родини.

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