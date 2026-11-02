Парламент Молдови продовжив механізм ліцензування імпорту зернових та олійних культур, зокрема українських, до кінця року. Захисний режим мав завершитися вже 31 жовтня, але під тиском місцевих фермерів його вирішили зберегти.

Парламент Молдови ухвалив рішення продовжити дію тимчасового механізму ліцензування імпорту зернових та олійних культур, зокрема з України, до 31 грудня 2026 року. Захисний захід, який запровадили ще в серпні, мав завершитися наприкінці жовтня, однак місцеві аграрії закликали зберегти обмеження, щоб захистити внутрішній ринок від напливу дешевшої імпортної продукції.

Окрім продовження режиму, парламент передав уряду право в майбутньому самостійно подовжувати його ще один раз терміном до 12 місяців за поданням Міністерства сільського господарства та харчової промисловості. Імпортні ліцензії надаватимуть підприємцям безкоштовно.

Хто зможе отримати ліцензію на імпорт

Право на отримання дозволів матимуть фізичні та юридичні особи, які спеціалізуються на тваринництві, виробництві олій та жирів, переробці зерна або виготовленні кормів для тварин. Заявки бізнесу розглядатиме спеціальна комісія за участю представників Мінсільгоспу, Міністерства економічного розвитку та цифровізації, Національного агентства з безпеки харчових продуктів (ANSA), а також профільних аграрних асоціацій.

Жорсткість режиму добре ілюструє статистика: від початку дії механізму Молдова видала лише три ліцензії на імпорт агропродукції. Було дозволено ввезти 100 тонн пшениці спельти з України, 22 тонни кукурудзи для виробництва попкорну з Чехії та 4 тисячі тонн соняшнику з України, Чехії та Польщі.

Чому обмеження продовжили

Міністр сільського господарства Молдови Єудженіу Осмокеску пояснив, що продовження ліцензування необхідне для захисту місцевих виробників та забезпечення збуту молдовської агропродукції на внутрішньому й зовнішніх ринках. За його словами, у третьому кварталі фіксувалося різке зниження імпортних цін на соняшник, тоді як закупівельні ціни для молдовських фермерів лишалися відносно стабільними.

Додатковим чинником стали логістичні обмеження в Чорноморському регіоні, які ускладнюють експорт молдовського зерна та олійних культур. Через перевантаженість транспортних маршрутів трейдери не можуть вчасно вивозити потрібні обсяги, а фермери змушені накопичувати врожай на складах.

Напередодні ухвалення рішення фермери з кількох районів Молдови оголосили про намір провести масові протести, якщо законодавці не збережуть захисний механізм для внутрішнього ринку. Уряд пішов на продовження ліцензування саме після цих попереджень.

Що буде з транзитом українського зерна

Окремо міністр прокоментував ситуацію з транзитом українського зерна через Молдову. Операції у Міжнародному вільному порту Джурджулешти не підпадають під загальний режим ліцензування, оскільки сировина ввозиться за спеціальним законодавством для подальшої переробки та експорту. Основна частина транзитних перевезень зерна через країну здійснюється залізницею.

Міністерство сільського господарства Молдови продовжить моніторинг ринку та за необхідності розглядатиме додаткові заходи підтримки місцевих аграріїв. Водночас проведений відомством аналіз показав, що чинний режим ліцензування не мав негативного впливу на роботу місцевих переробних підприємств.