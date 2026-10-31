У Міністерстві оборони розкрили деталі щодо появи електронних повісток у застосунку «Резерв+» та пояснили, який статус вони матимуть для військовозобов'язаних.

Мобілізація в Україні та правила військового обліку продовжують змінюватися - цього разу увага зосередилася на тому, чи з'являться в застосунку «Резерв+» електронні повістки. У Міністерстві оборони дали відповідь, яка розставила крапки над «і» щодо майбутнього цифрових викликів.

Питання електронних повісток турбує багатьох військовозобов'язаних, адже саме від способу вручення залежить, чи вважається людина належно поінформованою про виклик до територіального центру комплектування. Від цього безпосередньо залежать подальші юридичні наслідки - від штрафу до відповідальності за ухилення.

«Резерв+» наразі позиціонується насамперед як інструмент оновлення облікових даних, перегляду статусу та отримання електронного військово-облікового документа. Саме через нього військовозобов'язані зі зручністю перевіряють, чи числяться вони у розшуку, чи правильно відображаються відстрочки та бронювання.

Що кажуть у Міноборони про електронні повістки

У відомстві пояснили, що на сьогодні повістки в Україні вручаються у паперовій формі - особисто під підпис, представниками ТЦК або уповноваженими особами. Інший законний спосіб - надсилання повістки засобами поштового зв'язку рекомендованим листом з описом вкладення.

Попри технічну готовність цифрової інфраструктури, запуск повноцінних електронних повісток поки що залишається питанням законодавчого врегулювання. Адже для того, щоб виклик через «Резерв+» мав юридичну силу, потрібні чіткі правові механізми підтвердження його отримання.

Водночас Міноборони активно розширює функціонал «Резерв+». Зокрема, вже запрацювало електронне направлення на військово-лікарську комісію без особистого візиту до ТЦК, а також можливість дистанційного оформлення низки документів. Це свідчить про поступову цифровізацію сервісів, яка в перспективі може охопити й повістки.

Який статус має документ у застосунку

Електронний військово-обліковий документ у «Резерв+» має таку саму юридичну силу, як і паперовий військовий квиток чи тимчасове посвідчення. Його можна показувати представникам ТЦК, поліції або прикордонникам на вимогу замість паперового документа.

Натомість наразі повідомлення чи сповіщення в застосунку не замінюють офіційну повістку. Тому важливо не плутати технічні сповіщення з юридично значущими викликами, які мають вручатися за встановленим законом порядком.

Що робити, щоб не пропустити важливі зміни

Фахівці радять військовозобов'язаним регулярно перевіряти статус облікових даних у «Резерв+» та оперативно реагувати на зміни. Оновлені дані допомагають уникнути непорозумінь під час перевірки документів на вулиці чи на блокпостах.

Також варто відслідковувати офіційні повідомлення Міністерства оборони щодо подальшої цифровізації військового обліку. Лише після ухвалення відповідних змін до законодавства електронна повістка може набути обов'язкової сили - доти жодні сповіщення в застосунку не є юридичною заміною паперового виклику.

Раніше Politeka повідомляла, що робити, якщо ТЦК оголосив у розшук без повістки.