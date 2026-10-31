Кабмін постановою №1328 змінив процедуру визначення критично важливих підприємств для бронювання військовозобов'язаних. Розгляд кожної заявки тепер триватиме щонайменше місяць, а Координаційний центр може рекомендувати скасувати вже наданий статус.

Відстрочку від мобілізації працівників тепер оформити складніше: Кабінет Міністрів постановою №1328 змінив процедуру визначення критично важливих підприємств, тому розгляд кожної заявки на бронювання затягнеться щонайменше на місяць.

Нові правила стосуються компаній, які забезпечують потреби Збройних сил або підтримують роботу економіки та життєдіяльність населення під час воєнного стану. Ті, хто вже встиг отримати статус критичності раніше, поки зберігають бронь, але лише доти, доки її не скасують під час перегляду самих критеріїв.

Як тепер отримують статус критичності

Процедуру розбили на чотири кроки. Спочатку підприємство або установа збирає пакет документів і подає звернення до профільного міністерства чи іншого уповноваженого органу. Далі цей орган упродовж 7 робочих днів аналізує документи на відповідність критеріям і звертається до Координаційного центру з організації бронювання військовозобов'язаних.

Сам Координаційний центр детально вивчає справу і готує рекомендації та пропозиції протягом одного місяця з дня надходження звернення. І лише після отримання висновків уповноважене відомство має 3 робочі дні, щоб ухвалити остаточне рішення: визнати компанію критично важливою або винести офіційну відмову.

Головний ризик: критичність можуть скасувати будь-коли

Найважливіша зміна полягає в тому, що Координаційний центр тепер має право рекомендувати скасування вже присвоєного статусу критичності для підприємств, установ та організацій. Така рекомендація є офіційною підставою для невідкладного розгляду питання про анулювання статусу. Автоматично це ставить під загрозу бронювання всіх фахівців компанії.

Водночас уряд скасував безумовне стовідсоткове бронювання персоналу для всіх галузей. Тепер для оборонної промисловості та енергетики ліміт становить 95%, а для донорських проєктів - не більше 50% працівників.

Що робити, щоб не втратити бронь

Адвокат Дар'я Тарасенко пояснює: тим, хто відповідає за збереження статусу критичності та бронювання кадрів, тепер доведеться суворіше контролювати відповідність усім критеріям. Оскільки процедура погодження стала довшою, а контроль за збереженням статусу - жорсткішим, компаніям варто заздалегідь оновлювати документи та перевіряти, що зарплати, напрям діяльності й інші показники відповідають вимогам Кабміну.

Раніше Politeka повідомляла, координаційний центр бронювання запустили: квота 95% і строки розгляду до 7 днів.

Також Politeka повідомляла, бронювання можуть скасувати через зарплату нижче 25 941 грн.