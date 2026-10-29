Кабмін створив окремий консультативно-дорадчий орган, який координуватиме всі держструктури з питань бронювання, а оборонним та енергетичним компаніям підвищив ліміт до 95%.

Бронювання працівників від мобілізації в Україні переглядали з початку війни не раз, але тепер уряд змінив саму систему координації. 23 жовтня Кабмін ухвалив масштабні зміни в правилах захисту кадрів від призову, і головною новиною став запуск Координаційного центру з організації бронювання.

Цей новий консультативно-дорадчий орган створений як інструмент для узгодження роботи різних державних відомств. Його ключова мета - забезпечити рівномірний розподіл військовозобов'язаних між поповненням сил оборони та збереженням життєздатності економіки, обороноздатності й систем життєзабезпечення держави, як пояснили у Львівському ОТЦК та СП.

Оборонні та енергетичні компанії отримали ліміт у 95% від загальної кількості працівників, і тепер до цієї квоти зараховуватимуть також працівників, які вже мають відстрочку від мобілізації з інших законодавчих підстав.

Які повноваження отримав новий центр

За урядовим положенням центр перебирає функції, які раніше виконувала Міжвідомча робоча група на чолі з керівником Міноборони. Відтепер саме Координаційний центр з питань бронювання опікуватиметься чотирма напрямами.

По-перше, надаватиме дозволи на збільшення квоти заброньованих співробітників понад стандартні 50%. По-друге, аналізуватиме й погоджуватиме регіональні та галузеві критерії критичності із вказівками щодо їх доопрацювання. По-третє, опрацьовуватиме звернення держвідомств про надання компаніям статусу критично важливих. По-четверте, ініціюватиме позбавлення підприємств цього статусу - зокрема, якщо правоохоронці нададуть відповідні підстави.

Строки розгляду звернень

Для роботи центру встановлено чіткі дедлайни. Стандартний розгляд звернень від держустанов не може тривати довше одного місяця. Якщо ж відомство надсилає запит із грифом невідкладності, центр зобов'язаний сформувати свої пропозиції щонайбільше за сім робочих днів з моменту отримання документів.

При цьому право остаточного підпису на документах про визнання бізнесу критично важливим залишається за профільними міністерствами та обласними адміністраціями. Але тепер вони зобов'язані обов'язково брати до уваги рекомендації Координаційного центру.

Десятиденний аудит не скасовує бронювання автоматично

Паралельно із запуском центру уряд доручив провести термінову ревізію чинних правил визначення критичності. Всі обласні військові адміністрації разом із центральними органами виконавчої влади отримали рівно 10 днів після набуття чинності урядовим документом на перегляд галузевих і регіональних вимог до бізнесу.

Чиновники наголошують: швидкий аудит не означає автоматичної та повної відміни вже виданих «броней». Підприємства не втратять статус критичності, якщо відповідатимуть тим критеріям, які залишаться незмінними після перевірки.

Квота 95% і новий алгоритм підрахунку

Уряд переглянув верхню межу утримання військовозобов'язаних для компаній оборонно-промислового та паливно-енергетичного комплексів, піднявши ліміт до 95% від загальної кількості працівників. У межах цієї квоти керівництво підприємств самостійно обиратиме, які саме фахівці критично необхідні для виконання оборонних замовлень, аварійно-відновлювальних робіт або підтримки безперервного виробництва.

Водночас кардинально змінився алгоритм підрахунку цих відсотків. Тепер до встановленої квоти керівництво зобов'язане зараховувати тих співробітників, які вже мають легальну відстрочку від мобілізації з інших законодавчих підстав. Тобто наявні в штаті опікуни або багатодітні батьки тепер входитимуть у загальний ліміт компанії, автоматично зменшуючи кількість вільних місць для бронювання інших працівників, які права на відстрочку не мають.

Як повідомляє Новини.LIVE, Кабмін до 1 грудня готує повне перезавантаження системи бронювання від мобілізації, щоб зосередитися на реальній критичності бізнесу для функціонування країни, а не на формальних звітах підприємств. Причиною різких змін стало те, що загальна кількість тих, хто оформив відстрочку, забронювався або ухиляється від служби, значно перевищує чисельність військових у строю.

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