Прогноз погоди на тиждень у Київській області з 30 жовтня по 5 листопада показує поступове похолодання: максимум удень становитиме +11°, а до кінця тижня стовпчики термометрів опустяться до +3°, у середу та четвер синоптики прогнозують опади.

новий прогноз похолодання для Київщини підтверджує тенденцію, яка намітилась ще минулого тижня: температура в регіоні продовжує знижуватися, і вже до кінця цього тижня вдень очікується лише +3°.

За прогнозом синоптиків Українського гідрометцентру, протягом тижня з 30 жовтня по 5 листопада денна температура у Київській області коливатиметься від +11° до +3°.

У п'ятницю, 30 жовтня, вдень повітря прогріється до +10°, уночі похолодає до +8°. Небо буде хмарним з проясненнями, опадів не прогнозують.

У суботу, 31 жовтня, термометри вдень покажуть +11° - це найтепліший день тижня. Уночі очікується +7°, хмарно з проясненнями, без опадів.

У неділю, 1 листопада, вдень стовпчики термометрів зафіксують +10°, уночі - +7°. Хмарність залишиться мінливою, опадів синоптики не прогнозують.

У понеділок, 2 листопада, повітря вдень прогріється лише до +9°, а вночі охолоне до +6°. Хмарно з проясненнями, без опадів.

У вівторок, 3 листопада, температура вдень утримається на позначці +8°, уночі опуститься до +6°. Небо хмарне з проясненнями, опадів не очікується.

У середу, 4 листопада, вдень стане помітно прохолодніше - лише +6°, уночі +4°. Небо малохмарне, і цього дня синоптики вже прогнозують можливі опади.

У четвер, 5 листопада, похолодання досягне піку: вдень очікується всього +3°, уночі температура не підніметься вище +3°. Цього дня також можливі опади.

Отже, найтеплішим днем тижня стане субота, 31 жовтня, з температурою +11° удень, а найхолоднішим - четвер, 5 листопада, коли повітря прогріється лише до +3°. Загальний перепад температур за тиждень сягне 8°. Опади прогнозують у середу, 4 листопада, та четвер, 5 листопада.

Через відчутне похолодання в другій половині тижня синоптики радять мешканцям Київської області заздалегідь подбати про тепліший одяг, особливо це стосується людей похилого віку. У середу та четвер, коли прогнозують опади, варто брати з собою парасольку та бути обережнішими за кермом через можливу слизьку дорогу.

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