З 1 листопада Київстар розширить можливості для міжнародних дзвінків і користування мобільним зв’язком за кордоном.

Київстар також збільшить кількість SMS в одному з контрактних пакетів і додасть нову опцію до переліку доступних Суперсил.

Про зміни 23 жовтня повідомила пресслужба оператора. Оновлення стосуватимуться кількох контрактних тарифів, а частина клієнтів отримає більше послуг без підключення окремих пакетів.

З початку листопада перелік напрямків для міжнародних дзвінків поповниться трьома країнами: Угорщиною, Нідерландами та Словенією. Нові умови діятимуть у шести тарифах:

«ВСЕ РАЗОМ Драйвовий Контракт»;

«ВСЕ РАЗОМ Сильний Контракт»;

«ВСЕ РАЗОМ Топовий Контракт»;

«ВСЕ РАЗОМ Преміум Контракт»;

«ВСЕ РАЗОМ Базовий Контракт»;

«Простий Контракт».

Користувачі цих пакетів зможуть витрачати включені хвилини на дзвінки до зазначених держав. Йдеться саме про міжнародні виклики з України, а не про роумінг.

Є й окрема зміна для тарифу «ВСЕ РАЗОМ Базовий Контракт». Опцію «Світ чекає — Угорщина» автоматично відключать 31 жовтня, оскільки напрямок увійде до стандартного переліку.

Більше SMS і нові додаткові послуги

Найпомітніше збільшення пакета повідомлень передбачене для тарифу «ВСЕ РАЗОМ Преміум Контракт». Замість 800 SMS абоненти матимуть 2700 на місяць.

Також Київстар розширить наповнення послуги «Роумінг як вдома». В окремих контрактних пакетах збільшаться обсяги хвилин, повідомлень і мобільного інтернету для використання за межами України.

Ще одна новація — доступність Суперсили «Київстар ТБ» у п’яти тарифах: LOVE UA Свобода 2024, LOVE UA База Контракт, LOVE UA Свобода Контракт, LOVE UA Комфорт і «ВСЕ РАЗОМ Комфорт».

Однак автоматичного підключення цієї опції всім клієнтам не буде. Користувачі зможуть самостійно перевірити доступні можливості.

Детальні умови оператор обіцяє оприлюднити 1 листопада на офіційному сайті та в застосунку «Мій Київстар». Там можна буде перевірити кількість хвилин, гігабайтів і доступні додаткові послуги.