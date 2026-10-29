Киевстар также увеличит количество SMS в одном из контрактных пакетов и добавит новую опцию в список доступных Суперсил.
Об изменениях 23 октября сообщила пресс-служба оператора . Обновление будет касаться нескольких контрактных тарифов, а часть клиентов получит больше услуг без подключения отдельных пакетов.
С начала ноября список направлений для международных звонков пополнится тремя странами: Венгрией, Нидерландами и Словенией. Новые условия будут действовать в шести тарифах:
-
«ВСЕ ВМЕСТЕ Драйвовый Контракт»;
-
«ВСЕ ВМЕСТЕ Сильный Контракт»;
-
«ВСЕ ВМЕСТЕ Топовый Контракт»;
-
«ВСЕ ВМЕСТЕ Премиум Контракт»;
-
«ВСЕ ВМЕСТЕ Базовый Контракт»;
-
"Простой Контракт".
Пользователи этих пакетов смогут тратить включенные минуты на звонки в указанные государства. Речь идет именно о международных вызовах из Украины, а не о роуминге.
Есть и отдельное изменение для тарифа «ВСЕ ВМЕСТЕ Базовый Контракт». Опцию «Мир ждет – Венгрия» автоматически отключат 31 октября, поскольку направление войдет в стандартный перечень.
Больше SMS и новые дополнительные услуги
Наиболее заметное увеличение пакета сообщений предусмотрено для тарифа «ВСЕ ВМЕСТЕ Премиум Контракт». Вместо 800 SMS абонентов будет 2700 в месяц.
Также Киевстар расширит наполнение услуги Роуминг как дома. В отдельных контрактных пакетах увеличатся объемы минут, сообщений и мобильного интернета для использования за пределами Украины.
Еще одно новшество — доступность Суперсилы «Киевстар ТВ» в пяти тарифах: LOVE UA Свобода 2024, LOVE UA База Контракт, LOVE UA Свобода Контракт, LOVE UA Комфорт и «ВСЕ ВМЕСТЕ Комфорт».
Однако автоматическое подключение этой опции всем клиентам не будет. Пользователи смогут самостоятельно проверить доступные возможности.
Подробные условия оператор обещает обнародовать 1 ноября на официальном сайте и в приложении «Мой Киевстар». Там можно будет проверить количество минут, гигабайт и доступные дополнительные услуги.