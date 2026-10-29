С 1 ноября Киевстар расширит возможности для международных звонков и использования мобильной связи за рубежом.

Киевстар также увеличит количество SMS в одном из контрактных пакетов и добавит новую опцию в список доступных Суперсил.

Об изменениях 23 октября сообщила пресс-служба оператора . Обновление будет касаться нескольких контрактных тарифов, а часть клиентов получит больше услуг без подключения отдельных пакетов.

С начала ноября список направлений для международных звонков пополнится тремя странами: Венгрией, Нидерландами и Словенией. Новые условия будут действовать в шести тарифах:

«ВСЕ ВМЕСТЕ Драйвовый Контракт»;

«ВСЕ ВМЕСТЕ Сильный Контракт»;

«ВСЕ ВМЕСТЕ Топовый Контракт»;

«ВСЕ ВМЕСТЕ Премиум Контракт»;

«ВСЕ ВМЕСТЕ Базовый Контракт»;

"Простой Контракт".

Пользователи этих пакетов смогут тратить включенные минуты на звонки в указанные государства. Речь идет именно о международных вызовах из Украины, а не о роуминге.

Есть и отдельное изменение для тарифа «ВСЕ ВМЕСТЕ Базовый Контракт». Опцию «Мир ждет – Венгрия» автоматически отключат 31 октября, поскольку направление войдет в стандартный перечень.

Больше SMS и новые дополнительные услуги

Наиболее заметное увеличение пакета сообщений предусмотрено для тарифа «ВСЕ ВМЕСТЕ Премиум Контракт». Вместо 800 SMS абонентов будет 2700 в месяц.

Также Киевстар расширит наполнение услуги Роуминг как дома. В отдельных контрактных пакетах увеличатся объемы минут, сообщений и мобильного интернета для использования за пределами Украины.

Еще одно новшество — доступность Суперсилы «Киевстар ТВ» в пяти тарифах: LOVE UA Свобода 2024, LOVE UA База Контракт, LOVE UA Свобода Контракт, LOVE UA Комфорт и «ВСЕ ВМЕСТЕ Комфорт».

Однако автоматическое подключение этой опции всем клиентам не будет. Пользователи смогут самостоятельно проверить доступные возможности.

Подробные условия оператор обещает обнародовать 1 ноября на официальном сайте и в приложении «Мой Киевстар». Там можно будет проверить количество минут, гигабайт и доступные дополнительные услуги.