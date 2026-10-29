Государственная служба статистики подсчитала изменение цен производителей промышленной продукции за год. В сентябре производственные цены были на 38,4% выше, чем год назад, а больше всего подорожали энергоносители и хлеб.

Подорожание продуктов в Украине добралось и до производителей промышленной продукции. В сентябре 2026 года цены производителей оказались на 38,4% выше, чем в сентябре 2025-го, подсчитал Госстат. Об этом сообщает издание «Закон и Бизнес».

По сравнению с декабрем прошлого года производственные цены выросли на 25,4%. А за девять месяцев 2026-го общий рост составил 36% к аналогичному периоду 2025 года.

В то же время за сам сентябрь цены производителей снизились на 2,8% к августу. Больше всего за месяц подешевела энергия — сразу на 6,3%, тогда как цены в перерабатывающей промышленности остались на августовском уровне.

Что подорожало больше всего за год

В годовом измерении сильнее всего выросли цены на поставку электроэнергии, газа, пара и кондиционированного воздуха — на 73,3%. На втором месте кокс и продукты нефтепереработки с показателем 37,3%.

Далее идут фармацевтическая продукция, подорожавшая на 17,4%, и хлеб с хлебобулочными и мучными изделиями — на 16,1%. Напитки за год прибавили 14,9% к цене производителей.

Отдельно выделяется сахар: только за сентябрь цены его производителей выросли на 9,2%.

Внутренний рынок подорожал сильнее экспорта

Продукция, реализуемая внутри Украины, за год подорожала на 41,5%, тогда как цены на экспорт выросли лишь на 13,3%. Поэтому основной ценовой прессинг ощущает именно внутренний потребитель.

Важно понимать, что речь идет о ценах производителей, а не о розничных ценниках в магазинах. Однако подорожание на уровне производства со временем обычно переносится на конечного покупателя — поэтому рост на 38–41% постепенно может сказаться на стоимости хлеба, лекарств, напитков и других товаров повседневного спроса.

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