Тарифы на такси в Киеве во время тревог теперь будут сдерживаться соглашением с операторами — стоимость поездки не сможет вырасти более чем на 75% к базовому тарифу. Договоренности подписали Министерство инфраструктуры и Министерство экономики с сервисами Bolt, Uklon, Uber и OPTI.
Меморандум призван не допустить резкого скачка цен в ситуациях, когда жители Киева имеют ограниченные возможности пользоваться общественным транспортом. За соблюдением правил будут следить ответственные государственные органы, а правительство рассчитывает на присоединение и других участников рынка перевозок.
Насколько могут вырасти цены на такси
Согласно документу, во время воздушных тревог, остановки метро и других чрезвычайных ситуаций стоимость поездки не должна превышать базовый тариф более чем на 75%. На практике это выглядит так: если в обычных условиях поездка из одной точки Киева в другую стоит 200 грн, максимальная цена составит 350 грн. А если базовый тариф равен 300 грн, пассажир заплатит не более 525 грн.
При этом пассажиры сохранят возможность самостоятельно регулировать цену в приложении — но лишь в пределах установленного ограничения. То есть «динамическое ценообразование», когда в часы пик сумма умножается на коэффициенты, теперь будет иметь потолок.
Когда будут действовать ограничения
Предельные тарифы будут применяться как минимум в течение двух часов после отбоя воздушной тревоги красного уровня. Ограничения также будут действовать до восстановления нормальной работы общественного транспорта и движения по мостам.
Мера особенно актуальна после атак на транспортную инфраструктуру, когда движение по городу затрудняется, а количество доступных способов передвижения резко сокращается. Именно в такие часы спрос на такси взлетает, и без потолка цены могли бы расти неконтролируемо.
Как это защищает пассажира
Соглашение должно помочь людям добраться до места назначения даже в условиях повышенного спроса на перевозки. Документ фиксирует, что во время ЧС пассажир не окажется перед неподъемным счетом, когда общественный транспорт остановлен.
Ранее сообщалось также, что более 95% рынка такси в Украине находится вне официального учета, поэтому выполнение меморандума правительство будет контролировать отдельно.
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