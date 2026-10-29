Министерство инфраструктуры и Министерство экономики договорились с сервисами Bolt, Uklon, Uber и OPTI ограничить рост стоимости поездок во время воздушных тревог и остановки транспорта.

Тарифы на такси в Киеве во время тревог теперь будут сдерживаться соглашением с операторами — стоимость поездки не сможет вырасти более чем на 75% к базовому тарифу. Договоренности подписали Министерство инфраструктуры и Министерство экономики с сервисами Bolt, Uklon, Uber и OPTI.

Меморандум призван не допустить резкого скачка цен в ситуациях, когда жители Киева имеют ограниченные возможности пользоваться общественным транспортом. За соблюдением правил будут следить ответственные государственные органы, а правительство рассчитывает на присоединение и других участников рынка перевозок.

Насколько могут вырасти цены на такси

Согласно документу, во время воздушных тревог, остановки метро и других чрезвычайных ситуаций стоимость поездки не должна превышать базовый тариф более чем на 75%. На практике это выглядит так: если в обычных условиях поездка из одной точки Киева в другую стоит 200 грн, максимальная цена составит 350 грн. А если базовый тариф равен 300 грн, пассажир заплатит не более 525 грн.

При этом пассажиры сохранят возможность самостоятельно регулировать цену в приложении — но лишь в пределах установленного ограничения. То есть «динамическое ценообразование», когда в часы пик сумма умножается на коэффициенты, теперь будет иметь потолок.

Когда будут действовать ограничения

Предельные тарифы будут применяться как минимум в течение двух часов после отбоя воздушной тревоги красного уровня. Ограничения также будут действовать до восстановления нормальной работы общественного транспорта и движения по мостам.

Мера особенно актуальна после атак на транспортную инфраструктуру, когда движение по городу затрудняется, а количество доступных способов передвижения резко сокращается. Именно в такие часы спрос на такси взлетает, и без потолка цены могли бы расти неконтролируемо.

Как это защищает пассажира

Соглашение должно помочь людям добраться до места назначения даже в условиях повышенного спроса на перевозки. Документ фиксирует, что во время ЧС пассажир не окажется перед неподъемным счетом, когда общественный транспорт остановлен.

Ранее сообщалось также, что более 95% рынка такси в Украине находится вне официального учета, поэтому выполнение меморандума правительство будет контролировать отдельно.

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