За год аренда однокомнатных квартир в Харькове подорожала вдвое, а во Львове средняя цена достигла 23 000 гривен. Аналитики ЛУН Статистика подвели итоги октября 2026 года по всем регионам Украины.

Цены на аренду жилья в Украине в октябре 2026 года продолжили расти, хотя в отдельных городах зафиксировали снижение. По данным ЛУН Статистика, которые проанализировала редакция Delo.ua, за год аренда однокомнатных квартир в Харькове подорожала на 100%, а во Львове средняя цена достигла 23 000 гривен в месяц.

Аналитики сравнили средние цены аренды по состоянию на 22 октября 2026 года с показателями годичной давности. Динамика оказалась неравномерной: в одних городах аренда резко подорожала, в других — наоборот, подешевела. Наибольший рост зафиксировали в восточных и западных регионах, тогда как Киев и Сумы показали снижение.

Однокомнатные квартиры: Харьков удвоил цену

Больше всего за год подорожала аренда однокомнатных квартир в Харькове — на 100%. Далее идут Тернополь (+76%), Ивано-Франковск (+45%), Запорожье (+40%), Хмельницкий и Днепр (+36%), Львов (+33%), Полтава (+32%), Ровно и Винница (+29%), Луцк (+27%), Черкассы и Николаев (+25%), Житомир (+17%), Херсон (+14%), Кропивницкий (+13%) и Одесса (+9%).

В то же время в Сумах аренда однокомнатных квартир за год подешевела на 8%, а в Киеве — на 6%. Несмотря на это столица остается среди самых дорогих: средняя цена здесь составляет 17 000 гривен.

Самые дорогие регионы для аренды «однушки» — Львовская область (23 000 грн), Ивано-Франковская (22 600 грн), Тернопольская и Волынская (по 18 100 грн), Винницкая (18 000 грн). Дешевле всего снять однокомнатную квартиру можно в Херсонской области — 4 000 грн, Сумской — 6 000 грн, Запорожской — 7 000 грн.

Двухкомнатные квартиры: лидер — Ивано-Франковск

Аренда двухкомнатных квартир больше всего выросла в Ивано-Франковске (+45%) и Львове (+40%). Далее — Винница (+33%), Тернополь и Хмельницкий (+31%), Ровно, Житомир, Харьков и Днепр (+25%), Луцк (+23%), Николаев (+20%), Черкассы (+16%), Одесса (+7%).

Зато в Сумах двухкомнатные квартиры подешевели на 22%, в Запорожье — на 18%, в Киеве — на 12%. Самая дорогая аренда «двушки» — во Львовской области (31 100 грн), Ивано-Франковской (27 100 грн) и Киеве (23 000 грн). Самая дешевая — в Черниговской и Сумской областях (по 7 000 грн).

Трехкомнатные квартиры: Харьков и Николаев рванули вверх

Аренда трехкомнатных квартир больше всего выросла в Харькове (+70%) и Николаеве (+60%). Далее — Львов (+49%), Днепр (+44%), Винница (+39%), Хмельницкий (+31%), Житомир (+25%), Одесса (+2%). В Киеве цены снизились на 14%, в Сумах — на 20%, а в Запорожье остались без изменений.

Самая дорогая аренда «трешки» — во Львовской области (40 700 грн) и Киеве (36 200 грн). Самая доступная — в Сумской области (8 000 грн) и Запорожской (10 000 грн).

Аналитики также посчитали, сколько лет аренды нужно, чтобы окупить покупку квартиры. Для однокомнатной этот показатель колеблется от 8,2 года в Ивано-Франковске до 16,4 года в Чернигове. Для двухкомнатной — от 8,5 года в Днепре до 26,1 года в Чернигове.

Ранее Politeka сообщала, аренда квартир в Киеве подешевела — какие цены установили в октябре 2026 года.

Также Politeka сообщала, аренда жилья на западе Украины дорожает до 800 долларов — цены выросли на 78%.