Оренда квартир в Києві у жовтні 2026 року стала дешевшою порівняно з минулим роком.

Оренда квартир в Києві для тих, хто шукає однокімнатне житло, тепер у середньому обходиться в 16 000 грн на місяць.

За даними профільного порталу ЛУН, медіанна вартість такого помешкання за рік знизилася на 6%. Це означає, що половина пропозицій коштує дешевше за вказану суму, а інша половина — дорожче.

Де житло коштує найменше

У столиці та найближчих населених пунктах ціни на однокімнатні квартири коливаються від 9 000 до 35 000 грн на місяць. Найдоступніші варіанти пропонують у Деснянському районі Києва — медіанна вартість становить 9 000 грн.

В інших локаціях ціни такі:

Вишгород — 12 000 грн;

Дніпровський район — 12 500 грн;

Вишневе та Бровари — по 13 000 грн;

Святошинський район — 13 500 грн;

Оболонський район і Петропавлівська Борщагівка — по 14 000 грн;

Дарницький район — 14 500 грн;

Софіївська Борщагівка — 15 000 грн;

Ірпінь, Буча та Солом’янський район — по 16 000 грн.

Найвищу медіанну ціну зафіксували на Печерську. За однокімнатну квартиру там просять близько 35 000 грн щомісяця.

Як змінилася вартість більшого житла

Оренда квартир в Києві знизилася і в сегменті помешкань із двома або трьома кімнатами. Двокімнатне житло тепер коштує близько 23 000 грн на місяць. Це на 4% менше, ніж рік тому.

Трикімнатні квартири подешевшали сильніше. За рік ціна впала на 14%, а середня вартість оренди становить 36 000 грн.

Отже, у жовтні орендарі можуть знайти доступніші пропозиції, ніж торік. Однак сума залежить від району: різниця між найдешевшими та найдорожчими варіантами залишається значною.