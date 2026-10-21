Відсутність світла може стати справжньою проблемою, особливо коли ваш смартфон близький до повного розряджання.

Однак у таких ситуаціях є кілька альтернативних методів, які дозволять залишатися на зв'язку навіть без доступу до звичайної електромережі.

Як розповідають експерти, ваш ноутбук – це не лише робочий інструмент, але й зарядний пристрій для мобільного телефону. Підключивши смартфон до USB-порту ноутбука, ви зможете заряджати його кілька годин, якщо комп’ютер заряджений. У випадку з iPhone, можливо, знадобиться адаптер для USB-C.

Повербанк – це теж незамінний аксесуар для тих, хто часто стикається з відключенням електрики. Перш ніж залишати будинок, завжди перевіряйте рівень заряду на вашому повербанку. Вони можуть бути дуже корисними, особливо в екстрених ситуаціях.

Нові автомобілі часто оснащені портами USB, через які можна заряджати телефони. Якщо в вашому авто немає таких портів, купіть спеціальний адаптер для прикурювача. Такий метод працює навіть за відсутності пального.

Якщо світло відключили, але є доступ до сонячного світла, скористайтеся сонячним зарядним пристроєм. Хоча заряджаються телефони повільніше, цей метод є дуже ефективним і екологічним варіантом для довготривалих вимкнень електрики. Вибирайте моделі з вбудованими акумуляторами для нічного використання.

Окрім цього, існують спеціальні зарядні пристрої з ручним приводом, де ви використовуєте свою фізичну силу для генерування енергії. Це не найшвидший, але дуже бюджетний і ефективний спосіб зарядити телефон, коли інших варіантів немає.