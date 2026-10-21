Отсутствие света может стать настоящей проблемой, особенно когда ваш смартфон близок к полной разрядке.

Однако в таких ситуациях существует несколько альтернативных методов, которые позволят оставаться на связи даже без доступа к обычной электросети.

Как говорят эксперты, ваш ноутбук – это не только рабочий инструмент, но и зарядное устройство для мобильного телефона. Подключив смартфон к USB-порту ноутбука, вы можете заряжать его несколько часов, если компьютер заряжен. В случае с iPhone, может потребоваться адаптер для USB-C.

Повербанк – тоже незаменимый аксессуар для тех, кто часто сталкивается с отключением электричества. Прежде чем покидать дом, всегда проверяйте уровень заряда на вашем повербанке. Они могут быть очень полезны, особенно в экстренных ситуациях.

Новые автомобили часто оснащены USB-портами, через которые можно заряжать телефоны. Если в вашем авто нет таких портов, купите специальный адаптер для прикуривателя. Такой метод работает даже при отсутствии горючего.

Если свет отключен, но есть доступ к солнечному свету, воспользуйтесь солнечным зарядным устройством. Хотя заряжаются телефоны медленнее, этот метод является очень эффективным и экологичным вариантом для длительных отключений электричества. Выбирайте модели со встроенными аккумуляторами для ночного использования.

Кроме того, есть специальные зарядные устройства с ручным приводом, где вы используете свою физическую силу для генерирования энергии. Это не самый быстрый, но очень бюджетный и эффективный способ зарядить телефон, когда нет других вариантов.