Як відновити номер Київстар, якщо вкрали телефон, і не допустити доступу сторонніх до особистих даних.

Як відновити номер Київстар, якщо вкрали телефон, та захистити SIM-карту від шахраїв — насамперед потрібно оперативно повідомити оператора про крадіжку й заблокувати зв’язок.

Як заблокувати SIM-карту після крадіжки

Якщо смартфон викрали, не зволікайте зі зверненням до мобільного оператора. Блокування SIM-карти допоможе запобігти її використанню сторонніми особами, зокрема для отримання кодів підтвердження або доступу до облікових записів.

Абоненти Київстар можуть зателефонувати за такими номерами:

466 — із мобільного в мережі Київстар;

— із мобільного в мережі Київстар; 0 800 300 466 — з телефонів інших операторів.

Після повідомлення про крадіжку фахівці допоможуть заблокувати картку. Також варто захистити сам пристрій за допомогою дистанційного керування.

Для смартфонів на Android можна скористатися сервісом Google Find My Device. Власникам iPhone доступний сервіс Find My через iCloud. Ці інструменти дають змогу заблокувати пристрій і захистити особисту інформацію від сторонніх.





Як відновити номер Київстар на новій SIM-карті

Після блокування старої картки можна відновити доступ до свого номера. Для цього зверніться до магазину Київстар або скористайтеся доступною процедурою заміни SIM-карти.

Відновлення номера можливе, якщо від моменту його закриття минуло не більше ніж 90 днів. Якщо цей строк уже завершився, повернути номер можна за умови, що його ще не передали іншому абоненту.

У деяких випадках відвідувати магазин необов’язково. Абонент може придбати стартовий пакет і перенести на нову SIM-карту свій попередній номер. Перед виконанням процедури варто уточнити актуальні умови в оператора.

Що потрібно знати про перенесений номер

Окремі правила діють для номерів, які раніше перенесли до Київстар від іншого мобільного оператора. Якщо такий номер анулювали, відновити його в Київстар не вдасться. За наведеними правилами, протягом 24 годин він повертається до попереднього оператора.

Тому після крадіжки важливо спочатку заблокувати SIM-карту, а потім уточнити можливість відновлення номера. Це допоможе уникнути втрати доступу до банківських сервісів, месенджерів та інших облікових записів, прив’язаних до мобільного номера.