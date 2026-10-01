"Київстар" дозволив абонентам безплатно підключити YouTube Premium Lite. Це дасть змогу дивитися відео без реклами, завантажувати ролики та щомісяця економити 85 гривень на платній підписці.

Тарифи мобільного зв'язку в Україні знову в центрі уваги — «Київстар» запустив для абонентів нову безплатну «Суперсилу» YouTube Premium Lite, яка дозволяє щомісяця економити 85 гривень на платній підписці.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на офіційний сайт мобільного оператора. За його даними, абоненти можуть обирати одну-дві «Суперсили» — спеціальні послуги чи сервіси — і підключати їх без додаткової плати. Перелік доступних варіантів залежить від тарифного плану, хоча чимало позицій повторюються.

Скільки можна заощадити

Стандартна вартість YouTube Premium Lite у жовтні 2026 року становить 85 гривень на місяць — саме цю суму клієнти «Київстар» можуть не платити. Повна підписка YouTube Premium через оператора коштує 159 гривень, тоді як напряму в YouTube вона обійдеться у 179 гривень щомісяця. Для Lite різниця теж відчутна: 85 гривень у «Київстар» проти 99 гривень напряму.

Premium Lite дає перегляд більшості відео без реклами, можливість завантажувати ролики та дивитися їх офлайн, а також фонове відтворення. Реклама, втім, може з'являтися у кліпах, Shorts, пошуку та на головній сторінці, а завантаження й фоновий режим не працюють для музичних кліпів і треків.

Як підключити безплатну підписку

Щоб активувати YouTube Premium Lite, треба відкрити мобільний застосунок «Київстар», обрати потрібну «Суперсилу» зі списку, авторизуватися через Google та вказати електронну адресу, для якої діятиме підписка. У компанії пояснюють, що так можна дивитися заздалегідь завантажені відео навіть у подорожах або слухати їх із вимкненим екраном.

Увага: якщо оформити підписку через іншу платформу — Apple Store чи Google Play — з абонента стягуватиметься подвійна плата. Спочатку слід скасувати чинну підписку, а вже потім оформлювати її через «Київстар».

У повній версії YouTube Premium доступні всі відео без реклами, YouTube Music без реклами, а також додаткові функції на кшталт «стрибка вперед», «продовжити перегляд», черги та нетарифікованого інтернету. Для дешевшої Lite-версії цих опцій немає.

Раніше Politeka повідомляла, що Київстар закриває вигідну пропозицію для абонентів з 29 вересня.

Як повідомляла Politeka, номер «Київстар» перестав працювати — що робити абоненту.