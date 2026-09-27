Якщо номер «Київстар» раптово перестав працювати, не варто панікувати: оператор опублікував офіційну інструкцію, де пояснив причини та як відновити зв'язок.

Відключення номерів «Київстар» турбує багатьох абонентів — і якщо номер раптово перестав працювати, оператор пояснив, що робити. Офіційна інструкція компанії називає кілька можливих причин і дає поради, як якнайшвидше повернути зв'язок.

Чому номер перестав бути активним

Найчастіша причина — тривале невикористання номера. Для передплати строк дії номера становить 365 днів: якщо протягом року абонент жодного разу не скористався послугами зв'язку, номер можуть деактивувати. Для контрактних абонентів строк дії номера необмежений, але оператор має право припинити надання послуг, якщо номером не користувалися понад 60 календарних днів поспіль.

Також проблема може виникати через невпевнене покриття мережі в місці перебування або пошкоджену SIM-карту. У цьому разі оператор радить переставити SIM-карту в інший мобільний апарат і перевірити, чи з'являється мережа там. Бувають і випадки, коли номер анульовано або обслуговування припинено на підставі ст. 38 Закону України «Про телекомунікації», якщо абонент порушував правила надання та одержання цих послуг.

Що зробити, щоб повернути зв'язок

Перший крок — перевірити SIM-карту в іншому телефоні: так можна зрозуміти, чи проблема в самому апараті, чи в номері. Якщо SIM-карта пошкоджена, її можна відновити із збереженням номера, звернувшись до оператора. Коли ж номер деактивовано через тривалу бездіяльність, варто звернутися до служби підтримки, щоб уточнити можливість його відновлення.

Зв'язатися з оператором можна безкоштовно за коротким номером 466 з мобільного «Київстар» або за номером 0 800 300 466 з інших мереж. Крім того, працює чат у застосунку оператора та на офіційному сайті компанії, де також можна залишити звернення.

Щоб номер залишався активним, достатньо періодично користуватися зв'язком: для передплати критичний строк становить 365 днів, для контракту — 60 днів повної бездіяльності.

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