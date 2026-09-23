Київстар змінив правила для абонентів передплати: тепер номер можуть відключити, якщо його довго не поповнювати. Розповідаємо, скільки треба заплатити, щоб зберегти номер.

Київстар змінює правила для абонентів — після подорожчання мобільного зв'язку оператор оновив і умови, за якими відключатимуть номери. Нові правила стосуються насамперед абонентів передплати.

За новими правилами термін дії номера становить 365 днів. Із них 274 дні номер залишається активним, після чого переходить у призупинений стан ще на 91 день. Про це йдеться на офіційному сайті мобільного оператора.

Щоб продовжити дію номера, потрібно поповнити рахунок одним платежем від 30 гривень або оплатити основний пакет послуг за своїм тарифом. Навіть мінімального платежу достатньо, аби зберегти номер. Водночас переказ коштів з іншого номера та послуга «Екстра гроші» не зараховуються.

Перевірити термін дії номера можна в застосунку «Мій Київстар» або за комбінацією *114#. Якщо 274 дні вже минули, абонент має ще 91 день, щоб поповнити рахунок і відновити номер.

Що робити, якщо термін дії сплив

Після завершення 91-денного періоду призупинення самостійно відновити номер уже неможливо — він остаточно втрачає силу. Тому варто не доводити до крайнього терміну й вчасно поповнювати рахунок.

Нові правила стосуються лише абонентів передплати. Для контрактних клієнтів Київстар діють інші умови обслуговування.

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