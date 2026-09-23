Пенсійний фонд пояснив, як рахується надбавка за кожен рік стажу, напрацьований понад норму, і скільки реально виходить у 2026 році.

Доплати для пенсіонерів у Київській області залежать від кількості років, відпрацьованих понад норму, і Пенсійний фонд України нагадав, як саме рахується ця надбавка. Найголовніше — вона не є фіксованою сумою, а прив'язана одразу до двох показників: розміру основної пенсії та прожиткового мінімуму.

За кожен повний рік страхового стажу, напрацьованого понад встановлену норму, до пенсії додають 1% від її основного розміру. Водночас закон встановлює стелю: доплата не може перевищувати 1% від прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність.

У 2026 році цей прожитковий мінімум становить 2 595 гривень. Тож гранична сума надбавки за один рік понаднового стажу дорівнює 25,95 гривні. Тобто навіть якщо у людини велика пенсія, за кожен зайвий рік вона отримає щонайбільше 25,95 гривні додатково.

Як ще можна збільшити виплату

Окремий механізм — відтермінування виходу на пенсію. Якщо людина після досягнення пенсійного віку продовжує працювати й не звертається за призначенням, виплата зростає за кожен додатковий місяць: на 0,5% протягом перших 60 місяців (до п'яти років) і на 0,75% — після цього терміну. Проте весь період відстрочки пенсія не виплачується, тож варіант підходить лише тим, хто має стабільний власний дохід.

Перерахунок для працюючих пенсіонерів

Офіційне працевлаштування дає змогу накопичувати новий страховий стаж, адже роботодавець продовжує сплачувати єдиний соціальний внесок. ПФУ проводить перерахунок виплат після того, як працюючий пенсіонер набуде щонайменше 24 місяці нового стажу.

Доплати для пенсіонерів у Київській області, як і по всій країні, можна уточнити у найближчому сервісному центрі ПФУ або через електронний кабінет на веб-порталі фонду. Варто знати: статус пенсіонера, який працює, може впливати на окремі гарантовані мінімальні виплати та надбавки, а повний перерахунок здійснюється вже після звільнення з роботи.

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