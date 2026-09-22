Грошова допомога в Київській області дає змогу внутрішньо переміщеним особам отримувати щомісячні виплати на проживання — по 3 тис. грн на особу з інвалідністю та дитину й по 2 тис. грн іншим членам родини. Мінсоцполітики нагадало, кому призначають допомогу та як її оформити.

Грошова допомога для ВПО в Київській області охоплює кілька виплат, які держава надає переселенцям, що найбільше потребують підтримки. Як повідомляє Міністерство соціальної політики, базова з них — виплата на проживання.

З 1 листопада 2023 року таку допомогу призначають на шість місяців на сім'ю, яка вперше звернулася по неї. Гроші щомісяця перераховують уповноваженій особі з розрахунку на кожного члена родини: для осіб з інвалідністю та дітей — 3 тис. грн, для інших осіб — 2 тис. грн.

Яку ще грошову допомогу можуть отримати переселенці

Грошова допомога в Київській області не обмежується виплатами на проживання. ВПО можуть розраховувати на кошти на оплату твердого палива — розмір цієї виплати становить 8 тисяч гривень. Умови: мати статус ВПО, проживати в Україні та не отримувати гроші на паливо від міжнародних організацій.

Ці 8 тисяч гривень Пенсійний фонд України нараховує автоматично у листопаді–грудні, тож окремо нікуди звертатися не потрібно.

Переселенці також мають право на житлову субсидію на загальних умовах і на субсидію на оренду житла. Причому при призначенні житлової субсидії допомога на проживання ВПО не враховується до сукупного доходу родини.

Як оформити виплату

Виплату на проживання призначають на пів року на сім'ю, яка вперше звернулася. Актуальні алгоритми подання заяви, перелік документів і всі послуги для ВПО зібрані на офіційному порталі vpo.gov.ua.

Нагадаємо, що Мінсоцполітики також розробило іпотечну програму для ВПО: держава покриває 70% першого внеску та 70% щомісячних платежів за кредитом на житло, а також надає 40 тис. грн на супутні витрати на укладання угод.

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