У західних областях квартири дорожчають двозначними темпами, тоді як оренда у Києві та Одесі після обстрілів подешевшала. Аналітики ЛУН порахували, скільки зараз коштує купити та винайняти помешкання в Україні.

Житло для ВПО у Харківській області зараз оформлюють за окремими програмами, а на вільному ринку ціни на купівлю та оренду квартир в Україні змінюються нерівномірно: у західних областях житло дорожчає двозначними темпами, тоді як у Києві та Одесі оренда подешевшала.

Свіжі дані про вартість житла оприлюднив портал нерухомості ЛУН, на який посилається РБК-Україна. За рік найбільше подорожчали невеликі помешкання, а двокімнатні та трикімнатні квартири додавали в ціні значно повільніше.

Скільки коштує купити квартиру

На вторинному ринку Луцька однокімнатна квартира тепер коштує 63 тисячі доларів — це на 26% дорожче, ніж рік тому. Двокімнатне житло оцінюють у 69,5 тисячі доларів (+7%), а трикімнатне — у 75 тисяч доларів (+2%).

На первинному ринку середня ціна квадратного метра наближається до тисячі доларів і становить 960 доларів. Вартість залежить від класу: «комфорт» — 940 доларів за квадрат, «преміум» — 960, а «бізнес» — 980 доларів. Житла економ-класу в Луцьку зараз у продажу взагалі немає.

Що відбувається з орендою

Разом із купівлею дорожчає й оренда. Станом на кінець серпня за однокімнатну квартиру в Луцьку просять у середньому 18 тисяч гривень на місяць. За підрахунками ЛУН, мешканці міста витрачають на оренду «однушки» близько 63% зарплати, а щоб накопичити на власне житло, доведеться відкладати весь заробіток протягом майже 9 років.

Попит на західні області лишається високим: в Івано-Франківську оренда подорожчала більш ніж на 40%. Водночас у столиці та Одесі через посилення обстрілів оренда навпаки дешевшає — в Києві однокімнатне житло можна винайняти в середньому за 18 тисяч, а в Одесі — за 13,4 тисячі гривень.

Як купити житло дешевше

Для тих, хто не має всієї суми одразу, працює державна пільгова іпотека «єОселя»: перший внесок можна зробити від 10% вартості квартири. У найдорожчих містах на стартовий платіж доведеться накопичити до 636 тисяч гривень. Частина забудовників пропонує розтермінування, а в Луцьку 4 компанії підключені до програми «єОселя».

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