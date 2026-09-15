Під час оренди житла українці ризикують втратити заощадження, якщо не перевірять документи власника перед оплатою. Адвокат Іван Топор пояснив, які кроки убезпечать від шахраїв.

Ціни на житло в Україні тримаються на високому рівні, а оренда квартири обертається для багатьох прикрими втратами. Як повідомляє УНІАН, адвокат, керівник практики нерухомості та будівництва юридичної компанії "Де-юре" Іван Топор пояснив: огляд квартири й отримання ключів ще не означає, що людина захищена від шахрайства.

"Людина, яка показує житло, може сама винайняти його на кілька днів, а потім назватися власником і пропонувати іншим довгострокову оренду. Тому перед передачею грошей потрібно з'ясувати головне: кому належить квартира та на якій підставі конкретна особа пропонує її здати", — зазначив адвокат.

Які документи перевірити до оплати

Насамперед слід попросити документи, що підтверджують право власності: договір купівлі-продажу чи дарування, витяг про реєстрацію права власності. Не завадить і технічний паспорт, хоча він не є правовстановлюючим документом.

Дані з документів потрібно звірити з актуальною інформацією з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно. Нині доступ до нього мають нотаріуси, державні реєстратори, а також адвокати, якщо вони оформили відповідний доступ. Окремо варто звірити паспорт власника з документами на житло.

Співвласники та суборенда

Якщо право власності оформлювалося давно та відомостей у чинному реєстрі немає, це не означає, що документи недійсні. Однак для власної безпеки варто попросити власника зареєструвати право в реєстрі ще до підписання договору.

Окрему увагу Топор радить звернути на співвласників. Якщо людині належить лише частка квартири, не можна покладатися на усні запевнення, що "інші не заперечують". Найбезпечніше, щоб договір оренди всієї квартири підписали всі співвласники — це знижує ризик появи іншого власника, який не давав згоди на заселення.

Обережно слід діяти й тоді, коли квартиру здає її орендар. Суборенда сама собою законна, але потребує згоди власника. Строк суборенди не може перевищувати строк основної оренди, а якщо основний договір припиняється достроково — припиняється і суборенда. Тому потенційному суборендарю варто ознайомитися з основними договором оренди й доповненнями до нього, перевірити строк дії та умови дострокового розірвання.

Довіреність та письмова форма договору

Поширена ситуація — власник за кордоном, а квартиру здає родич, знайомий чи рієлтор. Топор наголошує: родинні зв'язки чи наявність ключів не підтверджують повноважень діяти від імені власника. Потрібно перевірити довіреність та її зміст: чи дозволено підписувати договір, передавати квартиру за актом, отримувати гроші. Довіреність від фізичної особи має бути нотаріально посвідчена, а її чинність варто перевірити у нотаріуса.

Для звичайної оренди житла достатньо письмової форми, проте сторони можуть домовитися про нотаріальне посвідчення. Воно дає додаткові гарантії орендарю, але потребує додаткових витрат. Передачу квартири варто оформити актом приймання-передачі, зафіксувавши стан ремонту, меблів і техніки, наявні пошкодження, показання лічильників і кількість переданих ключів. Фото слід додати до акта як додаток, а наприкінці оренди підписати акт повернення.

Безпечна оплата та аванс

Щодо оплати, найбезпечніше переказувати гроші на банківський рахунок орендодавця, вказаний у договорі. Переказ на картку "друга", "родича" чи посередника без документального підтвердження створює зайвий ризик. У призначенні платежу Топор радить вказувати номер і дату договору, адресу квартири та період оренди, за який сплачується. При розрахунку готівкою обов'язково брати письмову розписку про отримання коштів із зазначенням призначення, суми та даних платника.

Адвокат не радить переказувати аванс, спираючись лише на фото квартири та обіцянку її "забронювати". Спершу житло має оглянути майбутній орендар або його уповноважений представник, після чого слід перевірити документи та повноваження особи, яка отримує кошти.

Якщо бронювання все ж потрібне, його оформлюють письмовою угодою із зазначенням точної адреси, суми, строку укладання основного договору та умов повернення платежу. За словами спеціаліста, нерідкі випадки, коли псевдовласники розміщували фото чужих квартир і отримували оплату за нібито бронювання ще до того, як орендарі встигали приїхати на огляд.

Що робити, якщо документи не надають або кваплять з оплатою

Топор резюмує: перед передачею грошей переконайтеся, що в людини є право здавати квартиру, а умови проживання й розрахунків зафіксовані письмово. Якщо документи не надають або поспішають з оплатою — угоду краще відкласти. Перевірка перед заселенням допоможе знизити ризик втрати коштів і необхідності терміново шукати інше житло.

За скільки зараз знімають житло

Як нагадує УНІАН із посиланням на DIM.RIA, найдешевше однокімнатну квартиру можна орендувати у Херсонській області — в середньому за 3,8 тис. грн на місяць, тоді як у Києві ціна сягає 31,5 тис. грн. На Закарпатті в серпні вартість оренди лишилась на рівні попереднього місяця — 22,5 тис. грн.

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