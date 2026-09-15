Минулого тижня ціни на овочі та фрукти в Україні змінювалися по-різному: броколі, кріп і петрушка подорожчали, а кабачок і баклажан навпаки подешевшали. Найрізкіший стрибок зафіксували у сегменті ягід і фруктів.

Подорожчання продуктів в Україні торкнулося й овочевого кошика: за тиждень ціни на броколі, кріп і петрушку помітно зросли, тоді як кабачок і баклажан, навпаки, подешевшали. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані аналітичної платформи EastFruit.

Які овочі подорожчали найбільше

Найпомітніше серед овочів за тиждень змінилася ціна броколі: якщо раніше її продавали по 45–55 гривень за кілограм, то тепер ціна становить 65–85 гривень. Суттєво додали в ціні й інші позиції:

буряк — здорожчав із 10–12 до 14–16 гривень за кг;

ріпчаста цибуля — з 12–14 до 14–16 гривень;

помідори — з 25–40 до 30–40 гривень;

огірки — з 30–55 до 35–60 гривень;

солодкий перець — з 28–60 до 33–60 гривень;

кріп — зі 145–155 до 175–185 гривень за кг;

петрушка — зі 150–180 до 175–185 гривень.

Водночас частина овочів стала дешевшою. Пекінська капуста нині коштує 35–50 гривень за кг проти 48–55 тижнем раніше, кабачок — 30–35 гривень проти 33–37, а баклажан — 35–45 гривень проти 40–45. Найсильніше просіла зелена цибуля: зі 175–185 до 95–105 гривень за кілограм.

Ціна картоплі за тиждень не змінилася і тримається на рівні 11–13 гривень за кг. Білокачанна капуста коштує 18–22 гривні, морква — 12–15 гривень, цвітна капуста — 40–45 гривень, а часник — від 60 до 170 гривень за кг.

Ягоди та фрукти: найрізкіший стрибок

Найпомітніші зміни сталися у фруктово-ягідному сегменті. Садова полуниця за тиждень подорожчала зі 140–160 до 250–320 гривень за кілограм, а чорниця — зі 190–230 до 260–400 гривень. Подорожчали також персики (з 40–70 до 50–90 гривень), нектарини (з 70–100 до 90–130 гривень), малина (зі 180–250 до 180–350 гривень) і кавун (з 8–12 до 10–20 гривень за кг).

При цьому слива подешевшала з 18–50 до 15–35 гривень за кг, а диня — з 25–30 до 20–35 гривень.

Що з фруктів, навпаки, подешевшало

Для покупців є й хороша новина: яблука та груші почали дешевшати. Яблука нині продають по 16–35 гривень за кг проти 16–40 гривень тижнем раніше, а груші — по 30–60 гривень проти 45–70. Серед імпортних фруктів подешевшав лимон — зі 100–120 до 70–95 гривень за кг. Апельсини (50–130 гривень) і банани (60–70 гривень) залишилися без змін, а виноград подешевшав у верхній межі: 50–140 гривень проти 60–110 раніше.

Що зараз найбільше купують

Попри різноспрямовані зміни цін, найбільшим попитом минулого тижня користувалася картопля, активно закуповували й інші овочі борщового набору. Найбільше оголошень про продаж припало на помідори — їхня пропозиція продовжує зростати. Серед фруктів лідером лишаються яблука, хоча продавці пропонували їх дещо рідше, ніж тижнем раніше.

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