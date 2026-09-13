Доплати для пенсіонерів у Київській області охоплюють і державну соціальну допомогу на догляд: із 1 липня 2025 року її призначає та виплачує Пенсійний фонд України. Хто має право на виплату та як її оформити — пояснюємо далі.

Поки жителі регіону стежать за тим, чи не повториться дефіцит продуктів у Київській області, для людей похилого віку важливіше інше грошове питання. Доплати для пенсіонерів у Київській області охоплюють і державну соціальну допомогу на догляд, яку з 1 липня 2025 року призначає та виплачує Пенсійний фонд України.

Право на цю виплату мають не всі пенсіонери. Допомога на догляд надається особам з інвалідністю внаслідок війни, одиноким людям з інвалідністю I, II або III групи, які за висновком лікарсько-консультативної комісії потребують постійного стороннього догляду, а також одиноким малозабезпеченим пенсіонерам і тим, хто досяг 80-річного віку.

Виплату можуть отримати громадяни України, які постійно проживають на її території, а також іноземці та особи без громадянства, що переселилися в Україну на постійне проживання. Як пояснюють у Пенсійному фонді, перехід на оформлення допомоги через ПФУ відбувся на підставі постанови Кабінету Міністрів від 11.06.2025 № 695.

Як оформити допомогу на догляд

Заяву та документи подають до будь-якого сервісного центру Пенсійного фонду України, зокрема тих, що працюють у Київській області, або онлайн через вебпортал електронних послуг ПФУ. Знадобляться паспорт, реєстраційний номер облікової картки платника податків і висновок лікарсько-консультативної комісії про потребу в постійному сторонньому догляді.

Умови нарахування та перелік категорій визначені постановою уряду від 02.04.2005 № 261. Якщо людина вже отримує пенсію, допомога на догляд виплачується разом із нею. Детальний порядок оформлення описано на офіційному сайті Пенсійного фонду України.

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