Після народження дитини військовослужбовець може отримати від держави одноразову виплату 50 тисяч гривень, а також матеріальну допомогу за місцем служби в розмірі місячного грошового забезпечення. Розповідаємо, хто має право на ці гроші та як їх оформити.

Виплати військовим в Україні стосуються не лише служби — після поповнення в родині захисник має право одразу на кілька видів грошової підтримки. Про те, скільки й за що платять, розповіли в програмі «Військовий капітал» на Армія FM — радіо Міністерства оборони України.

Якщо дитина народилася з 1 січня 2026 року, держава виплачує одноразово 50 тисяч гривень. Окремо військовий може подати рапорт на матеріальну допомогу для вирішення соціально-побутових питань за місцем служби.

Скільки грошей можна отримати після народження дитини

Розмір матеріальної допомоги від військової частини становить місячне грошове забезпечення. Тобто до 50 тисяч гривень від держави можна додати ще суму, яка дорівнює одному місячному грошовому забезпеченню військовослужбовця.

Важливо: автоматично цю допомогу не нараховують. Потрібні рапорт і документи про народження або усиновлення дитини.

Окремої виплати за саме одруження немає. Проте військовослужбовець, який одружується, має право на відпустку за сімейними обставинами — до десяти календарних днів, і грошове забезпечення на цей час зберігається. Дорога до місця відпустки й назад у ці дні не входить: на неї можуть додатково дати до двох діб в один бік.

Для військовослужбовиць відпустка у зв'язку з вагітністю та пологами оплачується повністю. Зазвичай це 126 календарних днів, а виплата становить 100% середньомісячного грошового забезпечення. Відпустку для догляду за дитиною до трьох років може взяти як мати, так і батько — але грошове забезпечення на цей час не виплачують.

Як оформити виплату в частині

Матеріальну допомогу для вирішення соціально-побутових питань не нараховують автоматично — потрібно подати рапорт. До нього додають документи про народження або усиновлення дитини.

Якщо служать обоє батьків, вони самі вирішують, хто оформить відпустку для догляду за дитиною до трьох років. Для військовослужбовиць у таких сім'ях під час воєнного стану передбачена окрема підстава для звільнення зі служби — якщо подружжя має дитину або дітей до 18 років.

Крім одноразової виплати, родину чекають і щомісячні виплати після народження дитини, «пакунок малюка» та програма «єЯсла». Детальніше про ці виплати, а також про розрахунок грошей під час вагітності й порядок оформлення відпусток розповідають у повному випуску програми «Військовий капітал» на SoundCloud Армія FM.

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