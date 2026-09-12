После рождения ребенка военнослужащий может получить от государства единовременную выплату 50 тысяч гривен, а также материальную помощь по месту службы в размере месячного денежного довольствия. Рассказываем, кто имеет право на эти деньги и как их оформить.

Выплаты военным в Украине касаются не только службы — после пополнения в семье защитник имеет право сразу на несколько видов денежной поддержки. О том, сколько и за что платят, рассказали в программе «Військовий капітал» на Армия FM — радио Министерства обороны Украины.

Если ребенок родился с 1 января 2026 года, государство выплачивает единовременно 50 тысяч гривен. Отдельно военный может подать рапорт на материальную помощь для решения социально-бытовых вопросов по месту службы.

Сколько денег можно получить после рождения ребенка

Размер материальной помощи от воинской части составляет месячное денежное довольствие. То есть к 50 тысячам гривен от государства можно добавить еще сумму, равную одному месячному денежному довольствию военнослужащего.

Важно: автоматически эту помощь не начисляют. Нужны рапорт и документы о рождении или усыновлении ребенка.

Отдельной выплаты за само вступление в брак нет. Однако военнослужащий, который женится, имеет право на отпуск по семейным обстоятельствам — до десяти календарных дней, и денежное довольствие на это время сохраняется. Дорога к месту отпуска и обратно в эти дни не входит: на нее могут дополнительно дать до двух суток в одну сторону.

Для военнослужащих-женщин отпуск в связи с беременностью и родами оплачивается полностью. Обычно это 126 календарных дней, а выплата составляет 100% среднемесячного денежного довольствия. Отпуск по уходу за ребенком до трех лет может взять как мать, так и отец — но денежное довольствие на это время не выплачивают.

Как оформить выплату в части

Материальную помощь для решения социально-бытовых вопросов не начисляют автоматически — нужно подать рапорт. К нему прилагают документы о рождении или усыновлении ребенка.

Если служат оба родителя, они сами решают, кто оформит отпуск по уходу за ребенком до трех лет. Для военнослужащих-женщин в таких семьях во время военного положения предусмотрено отдельное основание для увольнения со службы — если супруги имеют ребенка или детей до 18 лет.

Кроме единовременной выплаты, семью ждут и ежемесячные выплаты после рождения ребенка, «пакунок малюка» и программа «єЯсла». Подробнее об этих выплатах, а также о расчете денег во время беременности и порядке оформления отпусков рассказывают в полном выпуске программы «Військовий капітал» на SoundCloud Армия FM.

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