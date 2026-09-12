Из-за технических сбоев в «Резерв+» военнообязанный может не предъявить электронный документ во время проверки. Рассказываем, как доказать ТЦК и полиции наличие отсрочки или бронирования и что сделать, если приложение не работает.

Отсрочка от мобилизации в Украине должна быть подтверждена документально при любой проверке: представители ТЦК или полиции вправе требовать бумаги, подтверждающие снятие с воинского учета, наличие отсрочки или бронирования.

Обычно такие сведения доступны в приложении «Резерв+», однако из-за периодических технических сбоев электронный документ может просто не отображаться на экране смартфона. Чтобы не оказаться в сложной ситуации во время проверки документов, стоит заранее знать четкий алгоритм действий и позаботиться о бумажной подстраховке.

Почему «Резерв+» может не работать

В Министерстве обороны Украины объясняют, что проблемы в работе «Резерв+» чаще всего возникают из-за пиковых нагрузок, когда сервисом одновременно пытается воспользоваться большое количество людей. В такие моменты приложение может зависать, не открываться или выдавать ошибки.

Аналогичные трудности случаются и во время плановых технических работ. Кроме того, остаться без электронных документов можно из-за нестабильной мобильной связи или разряженного аккумулятора смартфона — и тогда даже исправное приложение не спасет.

Электронный и бумажный документ имеют одинаковую силу

В Сумском областном ТЦК и СП подчеркивают: электронный и бумажный военно-учетные документы имеют одинаковую юридическую силу. Поэтому главное — иметь возможность предъявить один из них вместе с паспортом.

Что делать, если «Резерв+» не работает во время проверки

Если приложение не работает, нужно спокойно сообщить представителям блокпоста о технической проблеме, а затем попытаться восстановить работу программы. Для этого проверьте мобильный интернет, перезапустите «Резерв+» или сам телефон.

Как подготовиться заранее

Самое надежное решение — заранее распечатать PDF-версию военно-учетного документа из «Резерв+» или «Дії». Бумажная копия подстрахует в случае разряженного аккумулятора или отсутствия связи и поможет избежать лишних споров.

Специалисты советуют не полагаться только на смартфон: держите распечатанный документ в доступном месте вместе с паспортом, чтобы в любой момент подтвердить свой статус перед ТЦК или полицией.

Ранее Politeka сообщала, отсрочка от мобилизации: суд объяснил, дает ли она право на выезд за границу.

Также Politeka сообщала, мобилизация в Украине: в Раде предлагают штраф 170 тысяч гривен и тюрьму для должностных лиц ТЦК.

Как сообщала Politeka, мобилизация за границей: адвокат объяснил, могут ли мужчин принудительно вернуть из Германии.