Домашнюю колбасу из свинины и сала мы уже публиковали — а домашняя колбаса из свиного фарша готовится еще быстрее и проще. Это сочная котлета с выразительным «завтраковым» ароматом, которую легко обжарить на сковороде.
Особенность этого рецепта — удачная смесь трав, которая делает вкус домашней колбасы глубже, чем кажется на первый взгляд. Все готовится за полчаса, а фарш можно сделать заранее и хранить в холодильнике. Главный секрет — шалфей: именно он дает тот характерный аромат, как у классических завтраковых колбасок.
Ингредиенты для домашней колбасы
- 500 г свиного фарша (или говяжьего);
- ½ ч. л. сушеного шалфея;
- ½ ч. л. сушеного тимьяна;
- 1 ч. л. лукового порошка (или чесночного);
- ¾ ч. л. черного перца;
- ¾ ч. л. соли;
- ½ ч. л. сахара;
- 2 ст. л. масла для жарки.
Как приготовить домашнюю колбасу: пошагово
В миске руками хорошо перемешайте фарш с шалфеем, тимьяном, луковым порошком, перцем, солью и сахаром. Вымешивайте тщательно, чтобы специи распределились равномерно по всему фаршу.
Сформируйте 4 толстые котлеты-колбаски (или 5 потоньше). Делайте их чуть больше желаемого размера, ведь при жарке они уменьшатся.
В большой сковороде с антипригарным покрытием разогрейте масло на сильном огне. Выложите котлеты-колбаски, при необходимости — порциями, и жарьте первую сторону 2–3 минуты до румяной корочки.
Переверните и жарьте вторую сторону, пока она не подрумянится и мясо не прожарится. Готовую домашнюю колбасу снимите со сковороды.
Для этого рецепта лучше всего подходит свиной фарш — он сочнее и нежнее. Можно также взять говяжий, куриный или индюшиный: набор специй одинаково хорошо работает с любым мясом.
Подавайте домашнюю колбасу горячей — в булочке с яйцом и сыром или просто с гарниром и овощами. Готовые котлеты можно хранить в холодильнике до 4 дней и быстро разогревать, а сырой фарш — заморозить впрок.
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